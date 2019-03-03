Cezayir'de devlet başkanının beşinci dönem adaylığı protestolara yol açtı

Cezayir’de Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın artan sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da gerçekleşecek seçimlere beşinci defa aday olma kararı protestolara yol açtı.

Cezayir’de Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika’nın artan sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da gerçekleşecek seçimlere beşinci defa aday olma kararı protestolara yol açtı.

Cezayir kent merkezinde dün başlayan gösterilere on bin kişinin katıldığı kaydedilirken, hükümet binasına girmek isteyen eylemcilere izin vermeyen polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Resmi rakamlara göre 60'tan fazla kişinin yaralandığı gösterilerde bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Cezayir’de yüksek oranda seyreden işsizlik, artan gıda ve konut fiyatları, hükümete hakim olan yolsuzluk halkın temel sıkıntılarını oluşturuyor.

BAŞBAKAN: BUTEFLİKA'NIN SAĞLIK SORUNLARI ENGEL DEĞİL

Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, Buteflika'nın sağlık sorunlarının, bir dönem daha devlet başkanlığı görevinde bulunmasının önünde bir sorun teşkil etmediğini ifade etmişti.

Protestoların hedefindeki Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika, 1999’dan beri devlet başkanlığı koltuğunda oturuyor. 81 yaşındaki Buteflika, 2013 yılında geçirdiği felç nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor ve sık sık yurt dışında tedavi görüyor. Buteflika’nın, 18 Nisan tarihinde düzenlenecek seçimlerde tekrar aday olduğu açıklanmıştı.