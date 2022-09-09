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Cezayir’de kabinede kısmi değişiklik

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, kabinedeki 6 bakanlıkta değişikliğe gitti.
Cezayir’de kabinede kısmi değişiklik

Cezayir resmi ajansı APS’de yer alan habere göre, Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü Semir Agun, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un İçişleri, Yerel Yönetimler ve Kentsel Gelişim, Ulaştırma, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar, Sağlık, Su Kaynakları ve İlaç Endüstrisi bakanlıklarında değişikliğe imza attığını bildirdi.

Agun, yapılan değişiklikle İçişleri, Yerel Yönetimler ve Kentsel Gelişim Bakanı olarak İbrahim Murat’ın atandığını bildirdi.Daha önce İçişleri, Yerel Yönetimler ve Kentsel Gelişim Bakanı olarak görev yapan Kemal Belcud ise Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi.

Değişiklikle, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığına Kemal Bedderi, Sağlık Bakanlığına Abdulhak Seyhi, Su Kaynakları Bakanlığına Lahdar Lahruk, Cezayir İlaç Endüstrisi Bakanlığına Ali Avn getirildi.

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