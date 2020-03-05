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Cezayir'de Koronavirüs Vaka Sayısı 17'ye Yükseldi

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Cezayir'de Koronavirüs Vaka Sayısı 17'ye Yükseldi
Cezayir'de Koronavirüs Vaka Sayısı 17'ye Yükseldi

Cezayir Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısının 17'ye yükseldiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, El-Buleyde ilinde daha önce bazı fertlerinde Kovid-19'a rastlanan bir ailenin 5 üyesinde daha virüsün görüldüğü kaydedildi.

Yeni vakalarla birlikte ülkede 25 Şubat'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

Virüsün söz konusu aile üyelerine 14-21 Şubat'ta Fransa'dan kendilerini ziyarete gelen bir akrabalarından bulaştığı belirtiliyor.

Cezayir'de ilk Kovid-19 vakası, 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında görülmüş, ancak söz konusu kişi daha sonra sınır dışı edilmişti. 

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