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Cezayir’de orman yangınları nedeniyle 30 kişi tutuklandı

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Cezayir'de geçtiğimiz ay birçok noktada çıkan orman yangınları nedeniyle aralarında askerlerin de bulunduğu en az 65 kişi hayatını kaybetmişti.
Cezayir’de orman yangınları nedeniyle 30 kişi tutuklandı

Cezayir'de geçtiğimiz ay birçok noktada çıkan orman yangınları nedeniyle aralarında askerlerin de bulunduğu en az 65 kişi hayatını kaybetmişti.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, hükümetin terör örgütü olarak ilan ettiği MAK'ın 7 üyesi de dahil olmak üzere 30 kişinin orman yangınları hakkında soruşturma kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.

Yetkililer, Kabylie bölgesi için bağımsızlık isteyen MAK grubunu yıkıcı orman yangınlarından sorumlu tutarken, Fas’ı da destek vermekle suçladı.

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