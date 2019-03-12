  • BIST 101.551
  • Altın 226,498
  • Dolar 5,4363
  • Euro 6,1197
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Cezayir'de seçimler ertelendi

» »
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.
Cezayir'de seçimler ertelendi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika, iki haftadan uzun süren protesto gösterilerinin ardından beşinci dönemi için cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ve seçimleri ertelediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 18 Nisan'da yapılması bekleniyordu.

BBC Türkçe’nin haberine göre Cezayir Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada kısa süre içinde kabine revizyonuna gidileceği belirtildi.

Buteflika'nın 20 yıllık iktidarını uzatma girişimine karşı öğrenciler, sendikalar, avukatlar dahil on binlerce kişi iki haftadır sokaklarda protesto gösterileri düzenliyordu.

2013'te felç geçiren ve tekerlekli sandalye kullanan Buteflika, 24 Şubat'tan beri İsviçre'de tedavi görüyordu. Açıklama, Buteflika'nın İsviçre'den dönüşünden bir gün sonra yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan'a ait savaş uçağı Pakistan sınırı yakınlarında düştü08 Mart 2019 Cuma 13:59
  • Eski sevgilisini etkilemek isterken koca yurdu yaktı (video)06 Mart 2019 Çarşamba 11:03
  • Hindistan'da bir köpek, eve giren kobrayı hayatı pahasına durdurdu06 Mart 2019 Çarşamba 10:47
  • Pakistan Donanması, Hint denizaltısının sularına girmesini engellediğini iddia etti (VIDEO)05 Mart 2019 Salı 12:49
  • Afyon bağımlısı papağanlar çiftçileri zor durumda bırakıyor (Video)05 Mart 2019 Salı 09:58
  • Koli bandına sarılı halde 1500 kaplumbağa bulundu04 Mart 2019 Pazartesi 20:30
  • Hindistan ordusunun askeri kapasitesi savaşa ancak 10 gün dayanabilir04 Mart 2019 Pazartesi 20:27
  • Çin’de antik bir mezarda ‘ölümsüzlük iksiri’ bulundu04 Mart 2019 Pazartesi 10:07
  • Askerlere 2014'te Kırımlıları öldürme emri verdim03 Mart 2019 Pazar 18:58
  • 'ABD, Güney Kore ile askeri tatbikat planını durduracak'03 Mart 2019 Pazar 16:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti