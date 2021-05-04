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Cezayir'de Yolsuzluk Soruşturmalarında 850 Milyon Dolar Değerinde Mal Varlığına El Konuldu

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Cezayir Adalet Bakanlığı, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dönemine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 850 milyon dolar değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.
Cezayir'de Yolsuzluk Soruşturmalarında 850 Milyon Dolar Değerinde Mal Varlığına El Konuldu

Cezayir Adalet Bakanlığı, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dönemine yönelik yolsuzluk soruşturmasında 850 milyon dolar değerinde mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Cezayir Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, yargı makamları ülkede bulunan çok sayıda taşınabilir ve taşınmaz mal varlığına el konuldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 39 milyar Cezayir dinarına, 678 bin avroya ve 198 milyon dolara el konulduğu belirtildi.

Ayrıca 6'sı gemi olmak üzere 4 bin 689 araca el konulduğu kaydedilen açıklamada, toplam 850 milyon dolar değerinde mal varlığına el konulduğu ifade edildi.

HİRAK PROTESTOLARI SONRASINDA GELEN YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

Cezayir'de 20 yıllık Abdulaziz Buteflika döneminin sonunu getiren Hirak protestolarında siyaset ve oligarşiden yolsuzluğa bulaşanlardan hesap sorulması ortak bir talep olarak öne çıktı.

Buteflika'nın istifasının ardından, ordunun kamuoyu önünde yargıya işaret vermesiyle ülkenin en etkin isimleri arasında sayılan eski Cumhurbaşkanının kardeşi Said Buteflika, eski başbakanlar, iş adamları, üst düzey bürokratlar, istihbarat şefleri gibi birçok isim hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatıldı. Bunlardan bazıları gözaltına alındı, tutuklandı, yargılamaları tamamlananlardan bazıları hapse mahkûm edildi.

Ancak protestocuların bazıları hızlı seyreden yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade Buteflika ekibinin tasfiyesi için kullanıldığı eleştirisinde bulunuyor.

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