  • BIST 121.015
  • Altın 303,746
  • Dolar 6,0199
  • Euro 6,5994
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Charles Ellinas: “Doğal gaz çözüm değil”

» »
Doğal gaza dair uzun vadeli sözleşmelerin 2050 (GreenDeal/ sıfır karbondioksit salınımı) hedeflerini tehlikeye sokabileceğini, bu nedenle uzun vadeli sözleşmelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.
Charles Ellinas: “Doğal gaz çözüm değil”

Politis’in “Doğal Gaz Çözüm Değil” başlığıyla aktardığı Ellinas imzalı yazıda 27-29 Ocak’ta Viyana’da düzenlenen Avrupa Doğal Gaz Kongresi’nde de söylendiği gibi Avrupa’nın yeni enerji haritasının “Green Deal”  ışığı altında çizildiği, Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu doğal gaz kapasitesine sahip olduğunu, yeni büyük doğal gaz boru hatlarına ihtiyaç olmadığına işaret edildi.

Doğal gaz fiyatlarının da kış döneminde olunmasına rağmen Avrupa’da da Asya’da da çok düşük (bin ayak küpü 4 dolar) olduğuna, fiyatların artması beklense bile yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş trendinin doğal gaz fiyatlarını düşük veya kontrol altında tuttuğuna dikkat çeken Ellinas özetle şunlara işaret etti:

“Bu da Kıbrıs doğal gazının dünya piyasasına satışını zorluyor. Bize bölgesel piyasalar kalıyor ama bunun için de sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Viyana’da doğal gazın geleceğiyle ilgili söylenenleri sonra Kıbrıs’a dönünce kendinizi sürrealist bir dünyaya gelmiş hissediyorsunuz. Avrupa’nın Doğu Akdeniz’in doğal gazına ihtiyacı olduğuna, doğal gazı elde etmek için gerekirse daha çok ödeyebileceğine, tedarikçisini değiştirmeye ihtiyaç duyduğuna v.b. inanılıyor.

Doğal gaz çözüm değildir. Belki önümüzdeki en iyi yol, sonunda her ikisinde de kaybetmemek için sorunlarımızı doğal gaza bağlamadan çözmeye odaklanmaktır. Özellikle Türkiye ile Yunanistan arasında başlamış olan diyalog aracılığıyla diyalogdan ve müzakereden başka yol yoktur.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında: “Akıncı’dan cesur açıklamalar”07 Şubat 2020 Cuma 15:18
  • Trodos’ta yollar kapatıldı07 Şubat 2020 Cuma 14:23
  • Rum Gazetecilerden Türk Gazetecilere Para Yardımı07 Şubat 2020 Cuma 12:52
  • Rum Meclisi, Koronavirüse Karşı Alınan Tedbirler Konusunda Bilgilendirildi07 Şubat 2020 Cuma 12:11
  • Peynir Üreticilerinden Hellim Konusunda Yeni Talepler07 Şubat 2020 Cuma 11:54
  • Limasol’da Sivrisinek Problemine Karşı Drone Kullanılması Gündemde07 Şubat 2020 Cuma 11:46
  • Larnaka’daki İstanbul Sokak Tabelası Tepkiye Neden Oldu06 Şubat 2020 Perşembe 16:00
  • Kıbrıslı Türkler “Kıbrıs Türk Malları Vasiliğini” Dava Yağmuruna Tuttu05 Şubat 2020 Çarşamba 13:16
  • Dimitrios Hacihambi: “maksat tazminat almak değil”05 Şubat 2020 Çarşamba 12:50
  • Kağıt üstünde güneyde 17 bin Kıbrıslı Türk yaşıyor04 Şubat 2020 Salı 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti