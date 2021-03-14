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Charlie Hebdo bu kez İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i hedef aldı...İşte o karikatür

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Tartışmalı kapaklarıyla gündeme gelen Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo bu kez İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i hedef aldı.
Charlie Hebdo bu kez İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i hedef aldı...İşte o karikatür

Tartışmalı kapaklarıyla gündeme gelen Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo bu kez İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i hedef aldı.

Geçen hafta Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, ABD’li televizyoncu Oprah Winfrey’ye verdiği söyleşide kraliyet ailesinin bilinmeyen yönlerini anlatmıştı. Markle, hamile olduğu dönemde kraliyet ailesinin doğacak bebeğinin ‘ne kadar koyu tenli’ olabileceğine dair endişesini dile getirdiğini ifade etmişti.

Çift kraliyet ailesinin hangi mensubunun bu ‘endişe‘yi dile getirdiğini açıklamazken aynı söyleşide kraliçeyle ilişkilerinde bir sorun olmadığını dile getirmişti.

Meghan ayrıca kraliyet ailesine katıldıktan sonra çok yalnız hissettiğini ve özgürlüğünü kaybettiğini anlatmış, hatta intiharı bile düşündüğünü ancak yardım alamadığını söylemişti.

Charlie Hebdo’nun dün yayınlanna sayısının kapağında ‘Meghan neden ayrıldı’ başlıklı karikatürde kraliçe diziyle düşesin boynuna bastırırken resmediliyor. Bu esnada Markle “Çünkü nefes alamıyordum” diyor.

Karikatürde açık bir şekilde geçtiğimiz yıl mayıs ayında beyaz bir polis memurunun yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybeden ABD’li siyah vatandaş George Floyd’un ölümüne gönderme yapılıyor.

elizabeth_charlie_hebdo.jpgEşitlik için mücadele eden Britanyalı düşünce kuruluşu Runnymede Trust’ın başkanı Halima Begum kapağın her anlamda yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: “Karikatür sınırları zorlamıyor, kimseyi güldürümüyor ya da ırkçılığa meydan okumuyor. Meseleyi küçümsüyor, öfke ve üzüntü uyandırıyor.”

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