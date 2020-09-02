Charlie Hebdo davası başlıyor

Charlie Hebdo'ya saldırı davası Paris'te başlıyor. 14 sanığın bulunduğu davada baş sanık Türkiye kökenli Fransız vatandaşı Ali Rıza Polat.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırının davası Paris'te başlıyor. Radikal İslamcı saldırganlar Cherif ve Said Kuaşi kardeşlere yardım etmekle suçlanan 14 kişinin yargılandığı dava, Fransa'da radikal İslamcı saldırılar konusunda şimdiye kadar görülen en büyük dava olma özelliğini taşıyor.

Davanın tarihi önemi nedeniyle bütün duruşmaların video kaydının da yapılacağı açıklandı. Paris Terörle Mücadele Savcılığı, davanın 10 Kasım'a kadar süreceğini duyurdu. Mayıs ayında başlaması öngörülen dava koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.

Davada yargılanan 14 kişi, 7 Ocak 2015'te radikal İslamcı Cherif ve Said Kuaşi kardeşlerin Paris'teki Charlie Hebdo binasına girerek etrafa ateş açması ile başlayan olaylarda onlara yardım etmekle suçlanıyor. Saldırıda Cherif ve Said Kuaşi kardeşler, 12 kişiyi öldürmüştü. Daha sonra firar eden kardeşler iki gün Paris'te korku estirmiş, özel komando ekiplerinin yerlerini tespit etmesi sonrasında çıkan çatışmada öldürülmüşlerdi.

Saldırıyı izleyen 8 ve 9 Ocak tarihlerinde ise Kuaşi kardeşlerin arkadaşı olduğu iddia edilen Amedy Coulibaly, Paris'te silahsız bir polisi öldürmüş, bir Yahudi marketindeki rehin alma olayında da dört kişiyi vurarak öldürmüştü. Coulibaly akabinde polisle çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti.

Üç sanığın öldüğünden yola çıkılıyor

Fransız istihbarat birimleri, Paris'te yargılanan 14 sanıktan üçünün Suriye ve Irak'ta hayatını kaybettiğinden yola çıkıyor, ancak bu sanıklar hakkındaki uluslararası yakalama kararının hâlâ geçerli olduğu bildiriliyor.

Davaya, aralarında saldırılarda hayatını kaybeden toplam 17 kişinin yakınlarının da bulunduğu yaklaşık 200 kişi de müdahil olarak katılıyor.

Fransa'da davaya ilginin büyük olduğu aktarılıyor ve yargılamayla hem Kuaşi kardeşlere hem de saldırının arka planına dair soruların yanıtlanması beklentisinin yüksek olduğu haber veriliyor. Charlie Hebdo'ya yönelik saldırının arkasında El Kaide'nin Yemen ayağı ile IŞİD'in olduğu tahmin ediliyor.

Baş sanık Türkiye kökenli Ali Rıza Polat

Davanın ana sanığı Türkiye kökenli Fransa vatandaşı Ali Rıza Polat. 35 yaşındaki sanık hakkında müebbet hapis isteniyor. Savcılığın iddianamesine göre Polat, olayların hazırlık aşamasının her adımında önemli ve kilit rol oynadı ve silahları da temin etti. Polat, 2015 yılında Suriye'ye kaçmak isterken yakalandı.

İddianameye göre, Belçika'da diğer bir Türk kökenli sanık olan Metin Karasular'ın evinde de saldırıda kullanılan silahlarla ilgili bir liste bulundu.

Ömür boyu hapis istemiyle yargılanan ve öldüğü tahmin edilen Muhammed Belhouchine'e yönelik yargılama ise daha çok sembolik öneme sahip. Belhouchine, Paris'te 8 ve 9 Ocak 2015'teki saldırıları düzenleyen Coulibaly'nin radikalleşmesinden sorumlu tutuluyor. Belhouchine'in Coulibaly'nin IŞİD ile bağlantı kurmasını sağladığı iddia ediliyor.

Diğer sanıkların çoğu da terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılanıyor ve haklarında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İslam karikatürleri de yayınlayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo provokatif mizah çizgisi nedeni ile sık sık tehditlerin hedefi olmuştu.