Charlize Theron, Tom Hardy’den çok korkmuş

‘Mad Max: Fury Road’ filminde rol alan Charlize Theron’un rol arkadaşı Tom Hardy nedeniyle kendini güvende hissetmediği ve sette koruma talep ettiği ortaya çıktı.

2015 yapımı filmin çekimleri sırasında Theron ile Hardy arasındaki gerginliğin ayrıntıları filmin yapım süreciyle ilgili yeni çıkan ‘Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road’ isimli kitapta yer aldı.

Hardy’nin orijinal üçlemede Mel Gibson’ın canlandırdığı karakteri oynadığı distopya filminde Theron acımasız lidere karşı Max’le işbirliği yapıp genç kadınları kurtarmaya çalışan Furiosa karakterine hayat veriyor.

Rol arkadaşları arasında filmin Namibya çöllerindeki çekimlerinde sorun çıktığı haberlere yansımıştı. Gazeteci yazar Kyle Buchanan’ın kaleme aldığı kitapta Theron’un Hardy’nin agresif davranışları nedeniyle kendini güvende hissetmediği ve sette koruma talep ettiği anlatıldı.

Buchanan’a konuşan Theron ve diğer set ekibi Hardy’yi devamlı geç kalarak çalışma arkadaşlarının sette saatlerce beklemesine neden olmak dahil bir takım profesyonellik dışı davranışlarla suçladı.

Kitapta anlatıldığına göre Hardy sabah 8’de sette olması gereken bir çekim gününde, yeni anne olmuş ve çalıştığı sırada bebeğine setin yakınlarında bir bakıcının baktığı Theron ve diğer çalışanlar hazır beklediği halde gelmemiş.

Ekip üç saatten fazla bir süre çekime hazır şekilde beklemiş. Kamera operatörü Mark Goellnicht’in aktardığına göre bu süre içinde Theron tuvalete dahi gitmemiş.

Sonunda Hardy geldiğinde Theron “Bu ne saygısızlık” diyerek çıkışmış ve yapımcıların ‘bu a***** herifine ekibi beklettiği her dakika için para cezası vermesi gerektiğini‘ söylemiş. Hardy de “Sen bana ne dedin” diyerek Theron’un üzerine yürümüş.

Goellnicht Hardy’nin çok agresif olduğunu, Theron’unsa tehdit altında hissettiğini anlatarak “Bu, Theron için bir dönüm noktası olmuştu ondan sonra koruma istedi” dedi.

Theron ise durumun kontrolden çıkma noktasına geldiğini belirterek belki bir kadın yapımcıyı sete yollamanın meseleyi eşitleyebileceğini, çünkü kendini güvende hissetmediğini söyledi. Çok zor bir çekim olduğunu vurgulayan oyuncu “Şimdi neler olduğuna dair çok net bir bakış açım var. Filmi yaparken bu netliğe sahip değildim. Hayatta kalma modundaydım, gerçekten çok korktum” dedi.

Sonrasında Theron için sette görevlendirilen yapımcı Denise Di Novi bir başka yapımcı Doug Mitchell tarafından setten atılmış.

Buchanan’ın kitabına katkıda bulunanlar, Theron ile Hardy arasındaki sürtüşmenin beyazperdedeki gerginliğe garip bir şekilde olumlu yansımış olabileceği, ancak büyük ölçüde Hardy’nin inatçılığının ürünü olduğunda hemfikir.