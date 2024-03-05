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ChatGPT artık beş farklı sesle yanıt verebilecek

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OpenAI, yapay zeka botu ChatGPT'nin yanıtlarını sesli olarak da verebileceğini duyurdu. Sohbet robotu 37 dilde konuşan beş farklı ses seçeneği sunuyor.
ChatGPT artık beş farklı sesle yanıt verebilecek

OpenAI'ın ChatGPT'si artık yanıtlarını size sesli olarak okuyabiliyor.

OpenAI'nin Android ve iOS uygulamalarında mevcut olan bu özelliğe, ChatGPT'nin metin yanıtına dokunup basılı tutarak ve ardından "Sesli Oku "yu seçerek erişilebilir.

OpenAI, bu özelliğin web'de de kullanıma sunulduğunu ve mesajın altında bir "Sesli Oku" düğmesi aracılığıyla kullanılabileceğini söylüyor.

Sesli Oku ChatGPT 3.5 ve ChatGPT 4 için kullanılabilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz beş farklı ses seçeneğine sahiptir.

Sohbet robotu 37 dilde konuşur ve okuduğu metnin dilini otomatik olarak algılar

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