ChatGPT ile sahte haber üreten adam gözaltına alındı

Son dönemin gözde platformlarından ChatGPT ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Çin’in kuzeybatısındaki Gansu bölgesinde yaşayan bir adam yapay zeka platformu ChatGPT ile sahte haber üreterek bunları internet ortamında yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çin polisi, adamın ChatGPT kullanarak bir tren kazasıyla ilgili yanlış haberler ürettiğini ve bunu paylaşarak gelir elde ettiğini açıkladı. Adamın yazdığı makalenin 15 bin görüntüleme elde ettiği de belirtildi.

Yapılan operasyon sonucunda adamın gözaltına alındığı kaydedilirken adamın evinde de incelemelerde bulunuldu.

Microsoft’un desteklediği OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, Çin’de yasak olmasına rağmen VPN aracılığıyla kullanılabiliyor.

ÜLKEDE YASAKLANMIŞTI

Soyadı Hong olan adamın, 2011 yılında yaşanan ve devlet medyasının karartma uyguladığı bir haber ile ilgili haberler yayınladığı belirtildi. 40 kişinin yaşamını yitirdiği kazada Çin medyası gelişmeleri aktarmamış ve bu durum büyük tepki çekmişti.

Gansu polisi, “Hong, modern teknolojiyi kullanarak sahte haber üretiyor ve internette yayıyor. Bu durum da halkı kışkırtıyor” açıklamasını yaptı.

Çin devlet televizyonu CGTN, bu gözaltının ülke tarihindeki ilk gözaltı olduğunu duyurdu. Ocak ayında ülkede deep fake ve yapay zekanın kullanımına yasak getirilmişti.