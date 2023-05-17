ChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Son zamanlarda herkesin dilinde olan, gelişmeleriyle tüm dünyanın odağındaki yapay zekâ için bir uyarı da ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI CEO'su Sam Altman'dan geldi.

Yapay zekânın geleceğini tartışan ABD Kongresi’nde dikkat çeken bir isim de ifade verdi.

Seçimleri değiştirmekten, finansal piyasaları manipüle etmeye kadar insan yaşamını pek çok açıdan değiştirebileceği görüşülürken yapay zekâ konusunda Kongre’ye ifade verenler arasında CahtGPT’nin yaratıcı şirketi OpenAI CEO’su Sam Altman da yer aldı.

Altman, Kongre’yi yapay zekâ konusunda önlem alınması konusunda uyarırken, endişelerinden de bahsetti.

Altman, Kongre’ye hükümet düzenlemesinin güçlenen yapay zekâ sistemlerinin risklerini azaltmak için kritik olacağını söyledi:

“Bu teknoloji ilerledikçe, insanların endişelerini anlıyoruz. Biz de öyleyiz.”

38 yaşındaki Altman, Kongre’yi teknoloji geliştikçe düzenleme yapmaya çağırdı. Yapay zekânın iklim değişikliği ve kanseri tedavi etme gibi insanlığın en büyük zorluklarından bazılarını ele alacağı konusunda ısrar etti, ancak önemli riskler oluşturduğunu, dezenformasyonun yayılmasını hızlandırdığını ve iş piyasasını alt üst ettiğini de kabul etti.

New York Üniversitesi’nden AI sistemleri uzmanı Gary Marcus ise şunları söyledi: “İnsanlığın daha önce hiç görmediği ölçekte ikna edici yalanlar yaratabilirler ve yaratacaklar. Demokrasi tehdit altındadır. Sonuçlarını tasavvur etmek bile zor.”

Komiteye başkanlık eden Richard Blumenthal, duruşmayı kendi sesine benzeyen ama aslında onun Kongre konuşmalarını baz alan eğitilmiş bir klonuyla açtı. Klon, Blumenthal’ın “Bu duruşmayı nasıl açardım?” diye sormasının ardından ChatGPT tarafından yazılan bir açılış metni okundu.

Blumenthal, klonun kimliğine bürünmesinin etkileyici olduğunu söyledi, ancak şunu ekledi: “Ya ona sorsaydım ve ya Ukrayna’nın teslim olmasını ya da Vladimir Putin’in liderliğini onaylasaydı?”

Duruşmada yapay zekâ ile ilgili bazı düzenlemeler yapılması gerektiği kabul edilirken Altman şunları söyledi: “İnsanların bir yapay zekâ ile konuşup konuşmadıklarını bilmeleri gerekiyor. Bence bunu açıklığa kavuşturmak harika bir şey.”