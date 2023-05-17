  • BIST 4.661,68
  • Altın 1260.689
  • Dolar 19.7582
  • Euro 21.4276
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

ChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

»
Son zamanlarda herkesin dilinde olan, gelişmeleriyle tüm dünyanın odağındaki yapay zekâ için bir uyarı da ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI CEO'su Sam Altman'dan geldi.
ChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Yapay zekânın geleceğini tartışan ABD Kongresi’nde dikkat çeken bir isim de ifade verdi.
Seçimleri değiştirmekten, finansal piyasaları manipüle etmeye kadar insan yaşamını pek çok açıdan değiştirebileceği görüşülürken yapay zekâ konusunda Kongre’ye ifade verenler arasında CahtGPT’nin yaratıcı şirketi OpenAI CEO’su Sam Altman da yer aldı.

Altman, Kongre’yi yapay zekâ konusunda önlem alınması konusunda uyarırken, endişelerinden de bahsetti.

Altman, Kongre’ye hükümet düzenlemesinin güçlenen yapay zekâ sistemlerinin risklerini azaltmak için kritik olacağını söyledi:

“Bu teknoloji ilerledikçe, insanların endişelerini anlıyoruz. Biz de öyleyiz.”

38 yaşındaki Altman, Kongre’yi teknoloji geliştikçe düzenleme yapmaya çağırdı. Yapay zekânın iklim değişikliği ve kanseri tedavi etme gibi insanlığın en büyük zorluklarından bazılarını ele alacağı konusunda ısrar etti, ancak önemli riskler oluşturduğunu, dezenformasyonun yayılmasını hızlandırdığını ve iş piyasasını alt üst ettiğini de kabul etti.

New York Üniversitesi’nden AI sistemleri uzmanı Gary Marcus ise şunları söyledi: “İnsanlığın daha önce hiç görmediği ölçekte ikna edici yalanlar yaratabilirler ve yaratacaklar. Demokrasi tehdit altındadır. Sonuçlarını tasavvur etmek bile zor.”

Komiteye başkanlık eden Richard Blumenthal, duruşmayı kendi sesine benzeyen ama aslında onun Kongre konuşmalarını baz alan eğitilmiş bir klonuyla açtı. Klon, Blumenthal’ın “Bu duruşmayı nasıl açardım?” diye sormasının ardından ChatGPT tarafından yazılan bir açılış metni okundu.

Blumenthal, klonun kimliğine bürünmesinin etkileyici olduğunu söyledi, ancak şunu ekledi: “Ya ona sorsaydım ve ya Ukrayna’nın teslim olmasını ya da Vladimir Putin’in liderliğini onaylasaydı?”

Duruşmada yapay zekâ ile ilgili bazı düzenlemeler yapılması gerektiği kabul edilirken Altman şunları söyledi: “İnsanların bir yapay zekâ ile konuşup konuşmadıklarını bilmeleri gerekiyor. Bence bunu açıklığa kavuşturmak harika bir şey.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Twitter’ın Türkiye sansürüne eleştiriler Musk’ı kızdırdı14 Mayıs 2023 Pazar 13:51
  • Tesla Çin'deki 1,1 milyon aracını yazılım hataları nedeniyle geri çağıracak13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:25
  • Twitter’dan seçim öncesi ‘içeriklere erişim’ açıklaması13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:37
  • Twitter’ın yeni CEO’su belli oldu12 Mayıs 2023 Cuma 19:45
  • Elon Musk, Twitter CEO'luğunu bırakıyor12 Mayıs 2023 Cuma 10:38
  • Yapay zeka yakında işlerin yüzde 80’inin yerini alabilir11 Mayıs 2023 Perşembe 22:34
  • Google’dan arama için yeni özellik11 Mayıs 2023 Perşembe 19:08
  • Bilimsel araştırma: Yapay zeka sağlık alanında tehlikeli olabilir10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:48
  • Elon Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü arama10 Mayıs 2023 Çarşamba 22:50
  • ChatGPT ile sahte haber üreten adam gözaltına alındı10 Mayıs 2023 Çarşamba 21:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti