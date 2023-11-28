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'Check In' operasyonu... Bavuldan para ve eşya çaldılar

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Ercan Havaalanı'nda 2023 yılının Eylül- Kasım ayları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarına bağlı olarak Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirdiği 'Check In' operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
'Check In' operasyonu... Bavuldan para ve eşya çaldılar

Ercan Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde çalışan ve birçok bavuldan para ve eşya çalan S.A, H.Y ve zanlı A.V mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların ülkeden çıkış yapan dört ayrı şahsın valizlerini açarak içerlerinde muhafaza edilen 20 bin TL, 2 bin 700 sterlin ile 20 Euro nakit parayı ve ziynet, elektronik eşya, kol saati ve güneş gözlüklerini çaldıkları tespit edildi. 

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, Ercan Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan zanlıların 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında ülkeden çıkış yapacak olan yolcu A.H.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 2 bin 700 Sterlin nakit parayı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 27 Eylül tarihinde saat 09.45 sıralarında ise ülkeden çıkış yapacak yolcu F.G.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 20 bin TL nakit parayı çaldıklarını açıkladı.

Polis, zanlıların 24 Ekim 2023 tarihinde, saat 02.00 raddelerinde ülkeden çıkış yapacak olan E.Ö.’ye ait bavulu açarak bavulun ön kısmında bulunan el çantası muhafaza edilen 18 ayar altın erkek kolye, 18 ayar altın erkek künye, 18 ayar altın bayan kolye, künye ve küpeden oluşan takı setini, 2 adet 18 ayar altın bileziği, 1 adet Diesel marka erkek kol saatini ve 20 Euro nakit parayı çaldıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 6 Kasım 2023 tarihinde saat 00:40 raddelerinde ülkeden çıkış yapacak olan Ö.D.’ye ait bavulu açarak içerisinde muhafaza edilen 1 adet tek taş pırlanta yüzüğü, 1 adet beş taş pırlanta yüzüğü, 1 adet altın Versace zincirli kolyeyi ve Swaroski marka küpeleri sirkat ettiklerini belirtti.

Polis, yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını belirtti.Polis memuru, para ve eşyaların zanlıların çalıştığı tarih ve saatlerde çalındığını belirlediklerini açıkladı. 


Polis zanlı S.A'nın ikametgahında yapılan aramada yatak odası içerisinde elbise dolabının alt kısmında bulunan bavulun çerisinde birçok tablet, telefon kulaklık, laptoplar,airpodlar gözlükler ,powerbank cihazları, elektronik sigara cihazları ile yine yatak odası içerisinde bulunan dolabın içerişinde poşetler içerisinde saatler ve birçok ziynet eşyaları tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis zanlı S.A’nın ifadesinde suçunu itiraf ederek, yeni havaalanı açıldıktan sonra şut bölümünden birçok bavuldan diğer 2 zanlı ile birlikte eşyaları aldıklarını ve paylaştıklarını söylediğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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