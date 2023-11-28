Check-In Operasyonu: Ercan Havalimanı'ndaki Hırsızlık Olayında 3 Zanlı Tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda Check-In Operasyonu: Hırsızlık ve Kasti Hasar Suçundan Tutuklanan 3 Zanlının Ardındaki Hikaye
Eylül-Kasım 2023 ayları arasında Ercan Havalimanı'nda artan hırsızlık olaylarına odaklanan polis, Check-In operasyonu başlattı. Geniş çaplı yürütülen soruşturma kapsamında S.A. (E-41), H.Y. (E-45) ve A.V. (E-29) adlı zanlılar tespit edilerek tutuklandı. İleri soruşturmanın detaylarında, şahısların ülkeden çıkacak dört ayrı kişinin valizini açarak içlerinde muhafaza edilen 20.000 TL, 2700 Sterlin ve 20 Euro nakit parayı, ayrıca çeşitli ziynet eşyalarını, elektronik eşyaları, kol saatini ve güneş gözlüklerini çaldığı belirlendi. Soruşturma hala devam ediyor, detaylar bekleniyor
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