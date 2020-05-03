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Chelsea Teknik Direktörü Lampard: Sağlık çalışanlarından önce futbol dünyasına koronavirüs testi yapılması yanlış

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Chelsea Teknik Direktörü Lampard: Sağlık çalışanlarından önce futbol dünyasına koronavirüs testi yapılması yanlış
Chelsea Teknik Direktörü Lampard: Sağlık çalışanlarından önce futbol dünyasına koronavirüs testi yapılması yanlış

İngiltere ekibi Chelsea'nin teknik direktörü Frank Lampard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin futbolculardan önce sağlık çalışanlarına yapılması gerektiğini savundu.

Lampard, İngiltere basınında yer alan açıklamasında, Premier Lig maçlarının başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında seçeneklerden biri olan futbolculara Kovid-19 testi yapılma ihtimalini değerlendirdi.

Test konusunun detaylı şekilde düşünülmesi gerektiğini vurgulayan İngiliz teknik direktör, "Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve aylardır inanılmaz bir iş çıkaran sağlık çalışanları için yapılan test sayısını bilemiyorum. Koronavirüsle ön cephede mücadele eden sağlık çalışanlarından önce futbol dünyasının teste tabi tutulması bana doğru gelmiyor. Eminim sadece bana değil kimseye doğru gelmiyordur" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde futbolun devam etmesi yönünde bir eğilim olduğuna dikkati çeken Lampard, "Temas sporu yapıyoruz. Futbolcular ve teknik ekibin sağlıkları tabii ki önemli. Hepimiz futbolu özledik ama oyuncuları riske atmadan futbola dönmeyi nasıl başarabiliriz? Bu gerçekle yüzleşmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonu, salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınmıştı.

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