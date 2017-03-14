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Chelsea tur biletini tek golle aldı

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Chelsea tur biletini tek golle aldı
Federasyon Kupası çeyrek finalinde Manchester United'ı 1-0 yenen Chelsea, son 4 takım arasına kaldı.

Chelseaİngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde sahasında Manchester United'ı 1-0 yenerek yarı finale çıktı.

Kupanın son şampiyonu Manchester United, 5 yıldır yenemediği Londra ekibine karşı sahaya Rooney, Zlatan İbrahimovic ve Martial gibi önemli gol silahlarından yoksun çıktı. Maçın 35. dakikasında Hazard'a yaptığı faulün ardından Herrera'nın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle konuk ekip 10 kişi kaldı. Manchester temsilcisinin İspanyol file bekçisi De Gea, iki önemli pozisyonda topu son anda çelerek takımının geriye düşmesine engel oldu ve ilk yarı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında rakip ceza yayı önünde topla buluşan Kante'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci De Gea'nın sağından ağlara gitti ve Chelsea skor üstünlüğünü yakaladı. Sezon öncesi Leicester City'den başkent ekibine transfer olan Kante, yeni takımındaki iki golünü de Manchester United'a karşı kaydetti. Kalan dakikalarda skoru koruyan Chelsea, müsabakayı 1-0 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, eski takımı Chelsea ile şampiyonluklar yaşadığı Stamford Bridge Stadı'nda bu sezon ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Londra temsilcisi, ekim ayında oynanan lig müsabakasını 4-0 kazanmıştı.

Chelsea, kupada Manchester City, Arsenal ve Tottenham Hotspur'un ardından adını yarı finale yazdıran son takım oldu. Kupada 2002 yılından bu yana ilk kez üç Londra takımı yarı finale kalmayı başardı. Bu turda Arsenal ile Manchester City, Chelsea ile de Tottenham Hotspur eşleşti.

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