  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Chelsea'den Ukrayna'ya destek mesajı

» »
Chelsea'den Ukrayna'ya destek mesajı
Chelsea'den Ukrayna'ya destek mesajı

Kulüpten yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan çatışmanın 'korkunç ve yıkıcı' olduğu belirtilerek, "Chelsea, Ukrayna'daki herkese iyi temennilerini sunuyor. Kulüp içindeki herkes, barış için dua ediyor." ifadeleri kullanıldı.

2003 yılından bu yana Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Abramovich, dün yaptığı açıklamayla, kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere'de zor günler geçiren Abramovich, "kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek amacıyla" bu yönde bir karar aldığını vurgulamıştı.

İngiltere hükümetinin Rusya'ya karşı aldığı önlemler kapsamında Abramovich'in, bazı ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği iddia ediliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Barcelona'yla eşleşti25 Şubat 2022 Cuma 17:14
  • Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusundan "Savaşa Hayır" ve Ukrayna'ya destek mesajı24 Şubat 2022 Perşembe 22:20
  • Neymar, Gelecekte Oynamak İstediği Ligi Açıkladı21 Şubat 2022 Pazartesi 23:30
  • 30 Dakikada Kendi Kalesine 3 Gol Attı21 Şubat 2022 Pazartesi 18:44
  • Erling Haaland yarışında iki takım kaldı19 Şubat 2022 Cumartesi 19:15
  • Adem Büyük, kendini oyuna aldı19 Şubat 2022 Cumartesi 17:45
  • PSG'nin Yıldızı Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ni Kazanacaklarına İnancı Tam17 Şubat 2022 Perşembe 21:30
  • Eski Futbolcu Wesley Sneijder'den Hakan Çalhanoğlu'na Övgü16 Şubat 2022 Çarşamba 23:15
  • Galatasaray'da Torrent'in Yerine Olay Hoca! Başkan'ın Eşiyle Aynı Yatakta Basılmıştı16 Şubat 2022 Çarşamba 20:22
  • Lisansı askıya alınan Diagne ticarete atıldı15 Şubat 2022 Salı 23:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti