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Che'nin oğlu Camilo Guevara yaşamını yitirdi

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Küba Devrimi’nin önderlerinden Che Guvara’nın oğlu Camilo Guevara, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Camilo Guevara’nın ölüm haberini, Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel duyurdu.
Che'nin oğlu Camilo Guevara yaşamını yitirdi

Küba Devrimi’nin önderlerinden Che Guevara’nın oğlu Camilo Guevara, yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki Camilo Guevara, uçakta yaşadığı kalp krizi sonucu yaşama veda etti.

Camilo Guevara’nın ölüm haberini Twitter hesabından paylaşan Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, “Babasının olağanüstü mirasının bir bölümünü koruyan Che Merkezi'nin yöneticisi olarak Che'nin oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin bir üzüntüyle veda ediyoruz. Annesi Aleida'ya, dul eşine ve kızlarına ve tüm Guevara March ailesine kucak dolusu sevgiler” ifadelerini kullandı.

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