Chıcago caddelerini "zombiler" bastı

ABD'nin Chicago kentinde "zombi yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe zombi kostümlü çok sayıda Chicagolu katıldı. Kentin simgesi Cloud Gate'in (Bulut Kapısı) bulunduğu Millenium Park'ta toplanan zombiler, turistlerin şaşkın bakışları arasında hazırlıklarını tamamlayarak yürüyüşe geçti.

Polis eşliğinde kentin caddelerini dolaşan zombiler, çevredekileri hem eğlendirdi hem de korkuttu.

Chicagolu zombiler, yürüyüşün ardından bir televizyon kanalının yayınına katıldı.