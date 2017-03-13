Chicago'da 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla ABD'nin Chicago kentinde "İstiklal Marşı ve İstikbal Şairi Mehmet Akif" konulu program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla ABD'nin Chicago kentinde "İstiklal Marşı ve İstikbal Şairi Mehmet Akif" konulu program düzenlendi.

Türk Amerikan Kültür Derneği (TACA) tarafından düzenlenen programa; Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, TACA Başkanı Ilgaz Ülger, Michigan Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Timur Kocaoğlu ile TACA Atatürk İlkokulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okudukları programda konuşan Kocaoğlu, marşı daha iyi anlayabilmek için yazıldığı dönemdeki ruh halinin bilinmesi gerektiğini vurgulayarak "İstiklal Marşı, Anadolu'nun her yeri işgal altındayken yazılmıştır ve o günkü duyguları en iyi şekilde dile getirmektedir. Çok derin anlamı vardır. Türkiye’nin o zamanki sıkıntılarına bir umut ışığıdır. Bu yüzden de 'Korkma' şeklinde başlar." dedi.

Marşın yazıldığı dönemdeki Türk dünyası şairlerinin yazdığı şiirlerle o zamanki hisleri anlatan Kocaoğlu, "Kurtuluş Savaşı, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. İstiklal Marşı da bu ruhu anlatabilecek ölçüde büyük bir şiirdir. Marş, Kurtuluş Savaşı’nı adeta yeniden canlandırmaktadır." şeklinde konuştu.

Başkonsolos Acar da İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak "İstiklal Marşı, çok büyük acılardan sonra, büyük fedakarlıklarla gerçekleştirdiğimiz bir milli mücadele sırasında yazılmış bir eserdir. Bu eserin ortaya çıkması bu mücadelenin ruh halinin bir sonucudur." ifadesini kullandı.

TACA olarak Chicago’da yaşayan Türkleri bir araya getirecek etkinlikler yapmaya özen gösterdiklerini belirten Başkan Ülger ise "İstiklal Marşı, Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu durumu en güzel şekilde ifade eden eşsiz bir eserdir, Mehmet Akif Ersoy da bu eseriyle Türk halkının duygularına tercüman olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.