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Chicago'da kadınlardan ve siyahlardan Trump protestosu

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Chicago'da kadınlardan ve siyahlardan Trump protestosu
ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik protestolar devam ediyor. Chicago kentinde iki ayrı gösteride, protestocular, ırkçı bir ABD istemediklerini söyledi.

ABD’nin Chicago kentinde düzenlenen iki ayrı gösteride Başkan Donald Trump protesto edildi.

Kluczynski Federal Binası önünde başlayan gösterilerin ilki, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleşti. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişilik gösterici grubu, Trump’ı ve politikalarını eleştirdi. Trump öncesine dayanan kadın çalışanlara yönelik ücret eşitsizliğinin, yeni dönemde de devam ettiği vurgulanan eylemde, “Ücret adaleti istiyoruz”, “Haksızlığa son” ve “Trump'a, Ku Klux Klan’a ve ırkçı ABD'ye hayır" yazılı pankartlar taşındı.

​Konuşmaların ardından grup, State Caddesi üzerindeki “Target” mağazasına kadar yürüdü. Kadın çalışanları 'sömürdüğünü' belirttikleri mağazanın girişini kapatan eylemciler, konuşma yaptıkları süre boyunca içeri giriş ve çıkışlara izin vermedi.

 
​Kentteki ikinci gösterinin hedefinde ise, Trump’ın yanı sıra Chicago polisi vardı. İlkiyle aynı yerde başlayan gösteri, yapılan konuşmaların ardından gerçekleşen yürüyüşle devam etti.​Polis şiddetine dikkati çekmek isteyen eylemciler, “Siyahların hayatı önemlidir” ve “Adalet yoksa barış da yok” şeklinde sloganlar atarak, Trump Tower önüne kadar yürüdü. Göstericiler, polisin, sivil bir mekanizma tarafından denetlenmesi gerektiğinin altı çizdi.
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