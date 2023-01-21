  • BIST 5.490,34
  • Altın 1165.245
  • Dolar 18.8025
  • Euro 20.409
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Chimpcasso: Ünlü şempanzenin tabloları satışa çıktı

»
Dünyanın en ünlü şempanzelerinden Limbani, yaptığı resimlerle sosyal medyada olay oldu.
Chimpcasso: Ünlü şempanzenin tabloları satışa çıktı

ABD'de bir koruma alanında yaşayan 6 yaşındaki ünlü şempanze Limbani'nin yaptığı resimler sosyal medyada büyük ses getirdi. Miami'deki Vahşi Yaşam Vakfı merkezinde yaşayan ve sosyal medya hesabıyla dünya çapında üne kavuşan Limbani, resimlerindeki canlı renkler, fırça darbeleri ve el izleriyle takipçileri tarafından “yetenekli bir ressam” diye nitelendi.

Merkezin kurucularından Mario Tabraue, Limbani'nin sanata ve yaratıcı işlere büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

Instagram'da 700 binden fazla takipçisi bulunan ünlü şempanzeye, hayranları tarafından kendi türünün Picasso'su anlamına gelen “Chimpcasso” adı verildi. Merkez, Limbani'nin resimlerini 500 ila 1000 dolara satışa çıkardı.

Elde edilecek gelir doğal koruma alanı inşasına harcanacak. Limbani'nin resimleri yıl boyunca çeşitli etkinliklerde de sergilenecek.

Bebekliğinde annesi tarafından terk edilen ve koruma altında aldığı eğitimle birçok yetenek kazanan Limbani, resmin yanı sıra kaykaydaki yetenekleriyle de biliniyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serdar Ortaç’ın hayatı film oluyor19 Ocak 2023 Perşembe 16:25
  • ABD'li oyuncu California dağlarında kayboldu19 Ocak 2023 Perşembe 12:33
  • Tripadvisor açıkladı: İşte 2023’ün en popüler kentleri19 Ocak 2023 Perşembe 00:35
  • İklim aktivisti Greta Thunberg gözaltına alındı18 Ocak 2023 Çarşamba 12:45
  • Girne’de Türk Sanat Müziği günleri18 Ocak 2023 Çarşamba 12:13
  • Kaza geçiren ünlü aktör Jeremy Renner hakkında üzücü açıklama17 Ocak 2023 Salı 20:51
  • Boris Johnson kitap çıkarmaya hazırlanıyor… Anılarını kaleme alacak17 Ocak 2023 Salı 19:59
  • İsmail Bozkurt’un kendi sesiyle seslendirdiği romanı "Yusufçuklar Oldu mu?" Storytel’de yayında17 Ocak 2023 Salı 17:13
  • Avusturya’da evinde çocuk istismarı içeren görseller bulunan oyuncunun işine son verildi17 Ocak 2023 Salı 15:25
  • KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi’nin açılış töreni yapıldı17 Ocak 2023 Salı 12:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti