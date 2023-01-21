Chimpcasso: Ünlü şempanzenin tabloları satışa çıktı

Dünyanın en ünlü şempanzelerinden Limbani, yaptığı resimlerle sosyal medyada olay oldu.

ABD'de bir koruma alanında yaşayan 6 yaşındaki ünlü şempanze Limbani'nin yaptığı resimler sosyal medyada büyük ses getirdi. Miami'deki Vahşi Yaşam Vakfı merkezinde yaşayan ve sosyal medya hesabıyla dünya çapında üne kavuşan Limbani, resimlerindeki canlı renkler, fırça darbeleri ve el izleriyle takipçileri tarafından “yetenekli bir ressam” diye nitelendi.

Merkezin kurucularından Mario Tabraue, Limbani'nin sanata ve yaratıcı işlere büyük ilgi duyduğunu ifade etti.

Instagram'da 700 binden fazla takipçisi bulunan ünlü şempanzeye, hayranları tarafından kendi türünün Picasso'su anlamına gelen “Chimpcasso” adı verildi. Merkez, Limbani'nin resimlerini 500 ila 1000 dolara satışa çıkardı.

Elde edilecek gelir doğal koruma alanı inşasına harcanacak. Limbani'nin resimleri yıl boyunca çeşitli etkinliklerde de sergilenecek.

Bebekliğinde annesi tarafından terk edilen ve koruma altında aldığı eğitimle birçok yetenek kazanan Limbani, resmin yanı sıra kaykaydaki yetenekleriyle de biliniyor.