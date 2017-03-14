Chloe Loughnan moda çekiminden bir kare paylaştı

Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile beğeni kazandı.

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan mesleği modellik olan bir isim. Şimdilerde adı bir evlendirme programında sunuculuk yapacağı haberlerinde geçse de asıl mesleği olan modelliği de başarıyla sürdürüyor. Chloe son olarak bu tarz bir moda çekiminde objektifin karşısına geçti ve ortaya birbirinden güzel kareler çıktı. Kocası Serdar Ortaç’la birlikte Amerika’da yaşamak için kendilerine ev teklifinde bulunan bir firmanın reklam filminde oynayacak olan Chloe, paylaştığı cesur karenin altına, ‘Genç, vahşi ve özgür’ notunu düştü.