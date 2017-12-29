CHP: "Abdullah Gül tehlikeye işaret etmiştir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, OHAL kararnamesiyle çıkarılan 696 nolu KHK’yı eleştiren 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e destek verdi.

Tezcan, "Sayın Gül, sorumlu bir devlet adamı ifadesi ile tehlikeye işaret etmiştir" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün KHK’ya ilişkin olarak yaptığı açıklamaya Tezcan, “Sayın Gül, sorumlu bir devlet adamı ifadesi ile tehlikeye işaret etmiştir. AK Parti iktidarının sayın Gül’ün itirazlarına yönelik koro halinde kurmaylarının söylediklerine baktığınızda Türkiye’nin hangi tahammülsüz noktaya geldiğini görüyoruz. İktidardan düşme korkusu, milleti korkutarak iktidarını sürdürme sevdasına dönüşmüştür. O sevdanın onlara da hayrı yoktur” yorumunu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulundu. Gül'ün, KHK'larla ilgili resmi Twitter hesabında yaptığı iki paylaşımı, 28 Aralık saat 17:53 itibarıyla toplam 9288 kişi retweetledi, 29511 kişi beğendi, 4722 kişi yorumladı. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" dedi. Erdoğan, "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Neye dayanarak böyle bir muğlaklıktan bahsediyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı.

11. Cumhurbaşkanı Gül, bugün Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül şöyle konuştu:

“Çok tartışıldı gördüğüm kadarıyla bir Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Aslında o kararnameyi ben sahiplendim. Doğru amaçla ve iyi niyetle yapılmış olan bir kararname yalnız orada bir boşluk görüyorum. Tereddüdüm şu; ileride durumdan vazife çıkartacak bazıları, hepimizi çok üzecek olaylara vesile verebilirler. Onun için ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bir çok saygı duyduğumuz hukukçu da bu şekilde açıklamalarda bulundular. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millet ve devlete hizmet ederek geçirmiş eski bir cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak da tabi ki bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında her hangi bir mesele aramanın da anlamı olmadığı kanaatindeyim.”

CHP'den Gül'e destek

Gül’ün KHK’ya ilişkin olarak yaptığı açıklamaya Tezcan, “Sayın Gül, sorumlu bir devlet adamı ifadesi ile tehlikeye işaret etmiştir. AK Parti iktidarının sayın Gül’ün itirazlarına yönelik koro halinde kurmaylarının söylediklerine baktığınızda Türkiye’nin hangi tahammülsüz noktaya geldiğini görüyoruz. İktidardan düşme korkusu, milleti korkutarak iktidarını sürdürme sevdasına dönüşmüştür. O sevdanın onlara da hayrı yoktur” yorumunu yaptı.

AKP'den Gül'e tepki: Medya üzerinden tartışma yapmayız

AKP Sözcüsü Mahir Ünal AKP MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Gül hakkında açıklama yaptı. Ünal, "Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşmasını doğru bulmayız ve bu bizi üzer" dedi.

Ünal şöyle konuştu:

"Eski Cumhurbaşkanımız sayın Abdullah Gül AK Parti’den milletvekilliği, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapmış ve AK Parti’li olduğunu düşündüğümüz, dolayısıyla bizim bir ilkemiz vardır. Dostlarımızın bizimle medya üzerinden konuşmasını doğru bulmayız ve bu bizi üzer. Eğer gördükleri bir eksiklik varsa, biz işlerimizi istişareyle yaparız, dolayısıyla istişare ederiz. Cumhurbaşkanımızın üzüldüm ifadesinin nedeni budur. Eksik gördüğü bir şey varsa, cumhurbaşkanı ve başbakanımızla istişare edebilecekken medya üzerinden konuşuyor olması üzücüdür. Bir ahlak olarak ak partili olmak birbiriyle medy üzerinden konuşmamaktır. istişare ile yürütmektir. Cumhurbaşkanımızın da Abdullah Gül’le bir teması olmamıştır."