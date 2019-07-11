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CHP Adana Milletvekili Şevkin: "Karataş - KKTC feribot seferlerine izin çıkmadı"

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Karataş-KKTC feribot seferlerine izin çıkmadığını vurguladı.
CHP Adana Milletvekili Şevkin: "Karataş - KKTC feribot seferlerine izin çıkmadı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'nın turizm yatırımlarından hiçbir şekilde yararlandırılmadığını, 2006 yılında Turizm teşvik bölgesi ilan edilen Karataş-Yumurtalık sahil şeridine bugüne kadar hiç bir yatırım yapılmadığını, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Karataş-KKTC feribot seferlerine izin çıkmadığını vurguladı.

Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre; Müzeyyen Şevkin, Türkiye ve Adana turizmiyle ilgili sorunlarını TBMM'ye taşıdı.

İşsizlikle kavrulan Adana'nın turizm yatırımı beklediğini dile getiren Şevkin, geniş ve bakir bir alana yayılan Karataş-Yumurtalık sahillerine yapılacak yatırımların yanı sıra hayata geçirilecek Karataş-KKTC feribot seferlerinin bölge turizmine büyük katkı sunacağını ifade etti.

Türkiye genelinde 2018 yılı Ekim ayında müze giriş ücretlerine yapılan yüzde 50 zammın ardından bugünlerde yeni bir zammın hayata geçirildiğine işaret eden Şevkin, yurt dışı çıkış harçlarının da 15 liradan 50 liraya çıkarıldığını anlamaktan güçlük çektiğini vurguladı.

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