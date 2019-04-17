CHP: "Ak Parti açıklamalarına böyle devam ederse sayın Cumhurbaşkanının da mazbatası iptal edilebilir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, basın toplantısı düzenliyor.

Muharrem Erkek'in konuşmasından satır başları şöyle:

"AKP’nin YSK’ya sunduğu dilekçeyi incelediğimizde YSK’yı, Adalet ve İçişleri Bakanlığını açıkça itham ettiğini görüyoruz. Sorumlular kim? Seçmen kütüklerini onlar oluşturuyorlar. Seçmen listeler, son şeklini aldıktan sonra siyasi partilere gönderilir. 25 Mart akşamı. Sandık seçmen listeleri bize de gönderildi. Biz sistemimize girdik, baktık ki toplam 23 bin 165 kişinin karşısına oy kullanamaz şerhi düşülmüş. Oy kullanamayacak kişileri YSK tespit etmiş, YSK son ana kadar İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi alır çünkü. Oy kullanamayacakların karşısına şerh düşülmüş. Peki, bunların hepsi yapıldı. 1229 ölü seçmen var deniyor. E 25 Mart 31 Mart arasında İstanbul’da 1229 kişinin yaşamını yitirmiş olması çok muhtemel. Kanundaki değişiklikleri bizim itirazlarımıza karşı yapıldı. Şimdi ilçe seçim kurulu başkanlarını, yani en kıdemli yargıçlarını da suçladıklarını görüyoruz. Çok ilginç.

İstanbul’da tüm geçersiz oyların yeniden sayımı bitti. 6 ilçede de geçerli geçersiz tüm oylar sayıldı. Tüm oylar sayılırsa sonuç değişir diyorlar, hayır değişemez. 6 ilde gördük bunu.

"1 Nisan’da olduğu gibi 17 Nisan’da da Ekrem İmamoğlu kazandı"

Biliyorsunuz YSK bir karar aldı, sondaj denilen yöntemle, 22 ilçede 57 sandık belirledi, 57 sandıkta tümünü sayın göreyim dedi. 22 ilçede toplam 57 sandığın tümü sayıldı, artı 13 CHP’ye çıktı. Yeniden yeniden sayım seçim güvenliğini, yani demokrasiyi yok eder. YSK bunun için oyların tamamının sayımını reddetti.Sonuç 1 Nisan’da olduğu gibi 17 Nisan’da da Ekrem İmamoğlu kazandı.

"Neden baksın YSK?"

"Ak Parti usulsüzlük ile kanunsuzluğu birbirine karıştırıyor. Siz bunlara istinaden seçimi iptal ettiremezsiniz. Hafif kanunsuzluk diye bir tabir kullanıldı. Kanunsuzluk nasıl olur? 4 yerde seçim yenilenecek, Yusufeli'nde yeniden tekrarlanacak mesela. İki kısıtlının oy kullandığı tespit edildi. Seçimin sonucunu etkileyecek haller denen budur. Oy kullanmaması gereken kişiler oy kullanmış mı der kanun. Listede de olması yetmez. 2014 Yalova seçimleri bunun için tekrarlandı. 6 oyla kazanmıştı bizim adayımız, 7 tane kısıtlının oy kullandığı tespit edildi. 5 tane olsaydı sonuç değişmeyecekti. 2 bin 308 kısıtlı listelerinde var ama oy kullanıp kullanılmadığını bilmiyoruz diyor, YSK baksın diyor. Neden baksın YSK? Sonucu etkilemiyor ki.

"Bugün çok vahim bir açıklamayla karşı karşıya kaldık. Üstelik YSK'ya sundukları listede yok; 'KHK ile ihraç edilen seçmen olamaz' diyorlar. Çok vahim bir açıklama. KHK ile ihraç edilenlerin seçme hakkını nasıl elinden alırsınız, nasıl böyle bir açıklama yaparsınız? Mahkeme kararıyla kamu hizmetinden ...

"Hakkında mahkeme kararı yoksa bir kısıtlı oy kullanabilir mesela.

"Cezaevi seçmen listeleri partilere verilmez. Ak Parti bu listeleri nereden aldı? Dilekçesine nasıl ekledi? Adalet Bakanlığı da işin içinde.

"Cumhurbaşkanının da mazbatası iptal edilebilir"

"Çok vahim bir tespit daha, dilekçelerinde de var 5 bin 388 çetelede mühür yok. Toplam 62 bin tane falan çetele var sanırım. Ya siz referandumda YSK'ya dilekçe verdiniz, milyonlarca mühürsüz oy pusulasını geçerli kılın diye dilekçe verdiniz. Ak Parti açıklamalarına böyle devam ederse sayın Cumhurbaşkanının da mazbatası iptal edilebilir.

"Demokratlık seçimi kazanınca değil seçimi kaybedince kazananı tebrik etmektir. Seçim kaybedilince millet bazılarının gerçek yüzünü gördü.

"Büyükçekmece'de organize bir usulsüzlük varsa eğer o kamu gücüyle yapılabilir"

"(Büyükçekmece) Sayın Hasan Akgün ilk defa seçim kazanmıyor, 6. dönemine girdi. Çünkü çok başarılı, sevilen bir belediye başkanı. Deniyor ki Büyükçekmece'de bir belediye işçisi bazı şeyler yaptı, görevlendirildi deniyor. Kim talep etti bunu, valilik. Personel eksikliği nedeniyle belediyelerden destek istenir, bu kişiler belli dönemler görevler yaparlar. Bu kişinin seçmen kayıtlarıyla ilgili yaptığı tüm işlemler donduruldu. Bu kişi 18 Ocak'ta tutuklandı, seçmen listeleri 31 Ocak'ta kesinleşti. Büyükçekmece'de organize bir usulsüzlük varsa eğer o kamu gücüyle yapılabilir. Hangi kamu görevlileri var açıklayın lütfen. Orada başka memurlar var, kaymakamlık var, organize usulsüzlükse kimlerin yaptığı açıklansın.