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CHP, AKP’yi DEVA, MHP’yi yakaladı

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Avrasya Araştırma'nın son anketine göre bu pazar seçim olsa, CHP ve AKP eşit oy alır. Araştırma, ekim ayında 26 ilde 2460 kişiyle yapıldı.
CHP, AKP’yi DEVA, MHP’yi yakaladı

Avrasya Araştırma'nın son anketine göre bu pazar seçim olsa, CHP ve AKP eşit oy alır. Araştırma, ekim ayında 26 ilde 2460 kişiyle yapıldı. Sonucu Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, “Yıllar sonra ilk kez AKP 2. parti” notuyla paylaştı. Katılımcılara, “Sizce erken seçim yapılmalı mı?” diye soruldu. Halkın yüzde 62'si “Evet”, yüzde 29.6'sı “Hayır”, yüzde 8.4'ü “Kararsızım” dedi. Vatandaşlara, “Erken seçim olması durumunda sayacağım partilerden hangisine oy vermeyi düşünüyorsunuz?” sorusu da yöneltildi.

Kararsızlar dağıtılınca partilerin oyu şöyle oldu: AKP: Yüzde 28.6. CHP: Yüzde 28.5. İYİ Parti: Yüzde 13.2. HDP: Yüzde 10. MHP: Yüzde 7. DEVA Partisi: Yüzde 5.7. Gelecek Partisi: Yüzde 3. Saadet Partisi: Yüzde 1.3. Diğer: Yüzde 2.7.

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