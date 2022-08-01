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CHP: Baskıcı zihniyet KKTC’ye taşındı, ihalelere müdahale ve mafyalaşma ihraç ediliyor

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CHP’li Erdoğan Toprak’tan AKP’ye yolsuzluk iddiaları üzerinden KKTC eleştirisi: Mafyalaşma ihraç ediliyor
CHP: Baskıcı zihniyet KKTC’ye taşındı, ihalelere müdahale ve mafyalaşma ihraç ediliyor

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, AKP iktidarının, KKTC’deki kamu alımlarına, ihalelerine müdahale ettiğini bildirdi. 

Toprak, yayımladığı haftalık değerlendirme raporunda, AKP iktidarının Türkiye’de uyguladığı baskıcı-yasakçı zihniyeti son dönemde KKTC’ye de taşımaya başladığına dikkat çekti.

Cumhuriyet’e göre Toprak, “KKTC’deki basına, televizyonlara, gazetecilere yönelik yasakların ötesinde bu ülkedeki kamu alımlarına, ihalelere yönelik müdahaleler, son olarak KIB-TEK’in yüz milyonlarca liralık akaryakıt alımına adrese teslim şirket ismi bildirilmesi yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, mafyalaşmanın KKTC’ye de ihraç edildiğini gösteriyor” dedi.

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Toprak, “KKTC’deki basına, televizyonlara, gazetecilere yönelik yasakların ötesinde bu ülkedeki kamu alımlarına, ihalelere yönelik müdahaleler, son olarak KIB-TEK’in yüz milyonlarca liralık akaryakıt alımına adrese teslim şirket ismi bildirilmesi yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, mafyalaşmanın KKTC’ye de ihraç edildiğini gösteriyor” dedi. Toprak, iktidarın, “KKTC bağımsız ve egemen bir devlet” söylemini anımsatıp şu ifadeleri kullandı: 

"KOLONİ" BENZETMESİ

“Ancak KKTC vatandaşlarına uyguladığı yasaklarla tam aksi tavır sergiliyor, kolonisi gibi yönetmek istiyor. Başbakanları azlettirip bakanları atamaya kadar varan bir siyasi pervasızlıkla akçalı tüm işlere müdahale ederek talimat ve telkinlerde bulunan iktidar karşısında başta KKTC cumhurbaşkanı ve başbakanı olmak üzere sergilenen sessizlik ve biat başlı başına dikkat çekici.” 

Toprak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Ağustos’ta Soçi’de yapılacak olan görüşme öncesinde Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nda (AKNGS) yaşananlara da değinerek şunları kaydetti: “AKNGS’de kullanılmak üzere 15 milyar dolarlık yatırım bedelinin 5 milyar dolarlık diliminin Rosatom’un Türkiye’de kurduğu Akkuyu Nükleer AŞ’nin banka hesabına aktarılması farklı pazarlıkların ve bazı tavizlerin olduğunu düşündürüyor.” 

CİDDİ BİR DİPLOMATİK TAVİZ

Erdoğan Toprak, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilere dikkat çekerek “Mütekabiliyet esasının söz konusu olduğu dikkate alındığında, milyonlarca Rus vatandaşı ülkemize vizesiz seyahat edebilirken Türk vatandaşlarına vize konulması ve ciddi tutarlarda ücret talep edilmesi ciddi bir diplomatik tavizdir. Kanımca Soçi buluşmasında iktidarın bu konudaki talebi bir kez daha masaya getirilecek ve vizenin kaldırılması istenecek” dedi. 

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