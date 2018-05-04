CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu günlerdir yanıt bekliyordu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Erdoğan'la yarışacak isim belli oldu.

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu günlerdir yanıt bekliyordu. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Erdoğan'la yarışacak isim belli oldu. CHP'de Muharrem İnce için grup kararı alındı. CHP saat 10:00'da cumhurbaşkanı adayını resmen açıklayacak. Gözler Ankara'da Ahmet Taner Kışlalı Salonu'nda...İşte dakika dakika gelişmeler...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor. Bütün Türkiye CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu.CHP grubu bütün milletvekillerinin oylarıyla Muharrem İnce'nin adaylığı için karar alındı.

Partide Muharrem İnce'nin ismi hep ön plandaydı.İnce sabah sosyal medyadan ailesiylr birlikte bir fotoğraf paylaşıp ''Biz hazırız'' mesajını paylaştı.İnce'nin adaylığı Kılıçdaroğlu'nun açıklamasıyla resmiyet kazanacak. İnce'nin seçim otobüsleri ve seçim programı bile hazır...

Ana muhalefet partisi saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında adayını açıklayacak. Partisinin adayıyla birlikte katılacak olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

CHP'nin cumhurbaşkanı seçim kampanya süreci de yine bugün başlıyor. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerine gönderilen yazıda, kampanya başlangıç yerinin 1. TBMM binasının önü olduğu belirtildi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının da katılımı ile burada basın açıklaması yapılarak, kampanya süreci resmen başlamış olacak. İşte saat saat yaşanan gelişmeler....

CHP'de Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı için grup kararı alındı. CHP kapalı grup toplantısında bütün CHP'li vekillerin oyuyla adaylığı kesinleşti. Muharrem İnce toplantının yapılacağı salona gidiyor.