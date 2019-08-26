  • BIST 96.830
  • Altın 285,716
  • Dolar 5,8069
  • Euro 6,4527
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

CHP de "defterlerin açılmasını" istiyor

»
Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran-1 Kasım 2015'e yönelik "Defterler açılırsa" sözlerini HDP'den sonra CHP de meclise taşıdı. CHP ve HDP, bu döneme ilişkin Meclis araştırması talep ediyor.
CHP de "defterlerin açılmasını" istiyor

CHP, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 tarihleri arasında ülkede yaşananlara ilişkin sarfettiği "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerini Meclis'e taşıyor. HDP'nin ardından CHP de konuya ilişkin söz konusu tarihleri için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

Araştırma önergesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından Meclis'e sunuldu. Ağbaba, 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin 13 yılın ardından ilk kez tek başına iktidar olmadığını hatırlatarak Davutoğlu'nun belirttiği tarih aralığında ülkede bir siyasi değişim yaşandığını ve bu süreçte 694 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Ağbaba, Meclis'e sunduğu araştırma önergesinde "Bu süreçte yaşanan saldırılar aynı zamanda ülkenin siyasi atmosferini yakından etkilemiş ve ülkede farklı siyasal gelişmeleri de beraberinde getirmiştir" ifadesine yer verdi.

"Ceza insan içine çıkamamakla sınırlı kalmamalı"

Bu nedenle 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giden süreçte tüm olayların güvenlik ve siyasi açıdan ayrıntılı şekilde araştırılıp yaşananların aydınlığa kavuşturulmasını talep Ağbaba, "Davutoğlu'nun sözlerinin öznesi, AKP içindeki kimi yetkili makamlardır" dedi.

Davutoğlu'nun sözlerine atıfla Ağbaba, "Yüzlerce kişin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı, sakat kaldığı söz konusu olaylarda, sorumluluğu ya da ihmali olanların cezasının sadece insan içine çıkamamakla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

İlk adım HDP'den

CHP'den önce HDP de Davutoğlu'nun sözlerine tepki göstererek "Defterler açılsın" çağrısıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etmişti.

HDP, PKK ile yürütülen çözüm sürecinin sona ermesine ve AKP'nin tek başına iktidar olamadığı seçimlerin yenilenmesine yol açan dönemin incelenmesi için TBMM Başkanlığına dilekçe vermişti.

Dilekçede "2014-2016 arasındaki yaşanan saldırıların ve katliamların araştırılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, önceki Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının incelenmesi" ifadesine yer verilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP de "defterlerin açılmasını" istiyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:38
  • Türkiye'de kum zambağı bitkisini koparan ve tahrip edenlere 60 bin 163 lira para cezası uygulanacak26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:37
  • Hürriyet yazarı Selvi: Erdoğan, Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun özel dosyalarını açacak26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:20
  • İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağara müzeye dönüşecek26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
  • Doğar doğmaz İncirlik'te ABD askerine verilen adam, bütün mal varlığını satıp Adana'ya döndü: Gerçek ailesini arıyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:59
  • Türkiye'de kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni istiyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:53
  • Adli yıl geriliminde tansiyon yükseliyor26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:52
  • Türkiye'de kadınların en çok 'selfie' çektiği il belirlendi26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:28
  • 35 haneli köyden 25 doktor yetişti25 Ağustos 2019 Pazar 23:01
  • Van'da 8 belediye meclis üyesi görevden alındı25 Ağustos 2019 Pazar 22:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti