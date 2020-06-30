CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı: “CHP Kıbrıs, Ege sorunlarında ulusalcıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş "CHP yönetiminin Ali Babacan'a uyumlu oluşturulacağı" iddiası üzerine bir açıklama yaptı.
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuya dair yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Deneyimli, güvenilir gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın bugünkü (30.06.2020) köşe yazısı 25-26 Temmuzda yapılacak olan kurultayın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin son Yeni Cumhuriyet Halk Partisi (YCHP)'nin ilk kurultayı olacağını gösteriyor.
CHP, ulusumuzun kurtuluş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş simgesidir. Emperyalizme karşı mücadele etmiş ve yenmiştir. Mazlum milletlerin siyasi Kabe'sidir. Modern, çağdaş Türkiye'nin, bilimin, demokrasinin, insan haklarının, bölünmez bütünlüğümüzün güvencesidir. Türkiye'yi bölmeye yönelik Ermini, din ve etni-site istismarcılığını reddeder. Kıbrıs, Ege sorunlarında ulusalcıdır.
Emeğin üstünlüğünü savunur. Terör ve terör odaklarına karşı sıfır toleranslıdır. Kendi öz gücüne, tarihine, ideolojisine, örgütlerine güvenir”
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