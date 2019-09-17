CHP Gen. Bşk. Yrd. Emre: Türkiye’deki Kürt sorununa el atmadan iktidar olmak mümkün değil

Türkiye'de iktidar olmak Kürt sorununa el atmadan mümkün değil"

Bu sözler "Kökler; CHP, Devamlılık ve Değişim" kitabının yazarı CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre'ye ait.

Türkiye'deki Kürt sorunu başta olmak üzere CHP'nin siyasette olası değişimlerdeki rolünü Murat Sabuncu'ya yorumlayan Yunus Emre, Cumhuriyetin özünün eşitlik olduğuna vurgu yaptı. Kürt sorununun çözümünün "gerçek eşit yurttaşlık" tan geçtiğini söyledi. 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarını hatırlatan Emre, Kürt seçmenlerin oylarının kilit olduğuna vurgu yaptı. "CHP bir seçenek oldu. Kürtlerden geniş bir destek aldık" dedi.

AKP-MHP bloğunun, terör sorununu ve Kürtlerin kimlik sorununu aynı 'sepette' ele aldığını söyleyen Yunus Emre, "Buradan Türkiye'nin çıkması mümkün değil. Sorunun temeli, ayrımcılık ve dışlanma problemi. Kürtlerin talebi, kendi kimliklerini yaşayabilmek ve toplumsal yaşama 'eşit yurttaş' olarak katılmanın önündeki engellerin kaldırılmasıdır" diye konuştu.

90'lı yılların başında CHP'nin 'bölge'den koptuğunu ancak şu an böyle bir problemin olmadığını ifade eden Yunus Emre, şöyle konuştu:

"1991 yılı seçiminde ciddi bir başarı sağlamıştık. Bir yandan da Türkiye'nin batısında Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin oylarında gerileme ve bunun yarattığı bir travma oldu. Halkın Emek Partisi (HEP) içinde CHP kökenli olan politikacılar, yine SHP içinde kaldı. O milletvekilleri de kötü bir deneyim yaşadı ve sonunda SHP ve HEP'in bağları koptu. Arkasından bölgeyle bağlar koptu.

Demokratikleşme programı yerine AKP ve Kürt politikacıların kendi bölgelerinde hegemonya kurarak çözüm bulmaya çalışması duvara tosladı. CHP'nin tezi, yani meselenin özünün demokratikleşme olduğu görüldü. Son seçimlerde Sayın Erdoğan'ın açıklamaları Kürt yurttaşlarımızı rencide etti. Kürt yurttaşları saygılılar ve saygı görmeyi bekliyorlar. CHP, özellikle İstanbul'da Kürt yurttaşlarımız için seçenek haline geldi. Başta İstanbul olmak üzere başka yerlerden de çok geniş bir şekilde destek aldık. Günün sonunda, Türkiye'nin temel bir meselesine el atmadan konuşman iktidar olmak mümkün değil. Bu görmezden gelinemez."

AKP'nin, 'benden olan ve olmayan' zihniyetine dayandığını söyleyen Emre, "Kürt kesiminde ezilme ve ayrımcılığa maruz kalma sorunu ortaya çıktı. Özellikle AKP döneminde Kürt yurttaşlarımızın aha muhafazakâr olanların yaraları bir nebze sarılabildi. Ancak diğer kesim için, seküler eğilimli kesimler için yaralarını sarma durumu ortaya çıkamadı" dedi.