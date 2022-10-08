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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: CHP başını örtenin de başı açık olanın da teminatıdır

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, partisine katılım töreninde konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: CHP başını örtenin de başı açık olanın da teminatıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP başını örtenin de başı açık olanın da teminatıdır. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan, başörtüsünü yıllarca suistimal eden Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarı, önümüzdeki ilk seçimde sonlanacak" dedi. 

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Salıcı, Sincan İlçe Başkanlığının düzenlediği CHP'ye katılım töreninde, bir süredir partinin oyunun düşük olduğu yerlere yoğunluk veren bir çalışma yaptıklarını ve bunun meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.

Salıcı, Sincan'dan sonra Pursaklar'da ve Keçiören'de üye katılım törenleri yapacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bize 'Sivas’ın ötesine gidemiyorsunuz.' diyorlardı, ama ben iddia ediyorum onlar Sincan pazarına inemiyorlar. Biz, Türkiye'nin her yerine gidip, alnımız ak bir şekilde CHP'nin siyasetini anlatıyoruz, ama onlar çarşıya pazara inemeyecek hale geldiler. Ne Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri var çarşıda pazarda, ne MHP'nin vekilleri. CHP başını örtenin de başı açık olanın da teminatıdır. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan, başörtüsünü yıllarca suistimal eden Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarı, önümüzdeki ilk seçimde sonlanacak. İster erken seçim yapsınlar, ister baskın seçim yapsınlar, ister zamanında seçim yapsınlar, Türkiye'yi sosyal demokrat siyasetle buluşturacak irade, o sandıktan çıkacak." (AA)

Ne olmuştu?

CHP lideri, çalışma odasında çektiği bir videoyu sosyal medya hesabında yayımlamış, “Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız” demişti. Kılıçdaroğlu, başörtüsünü yasal güvence altına alan kanun teklifini yarın TBMM’ye sunacaklarını açıklamıştı.

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