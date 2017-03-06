CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: Millet ne karar verirse boynumuz kıldan ince

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, "16 Nisan'da sandık bir kez daha o büyük hakemin önüne geliyor. Millet, 16 Nisan'da sandıkta ne karar verirse boynumuz kıldan ince." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 16 Nisan'da sandığın bir kez daha milletin önüne geleceğini belirterek "Millet, 16 Nisan'da sandıkta ne karar verirse boynumuz kıldan ince." dedi.

Tezcan, partisinin Yozgat İl Teşkilatınca düzenlenen çalışmalarla ilgili bilgi almak ve partililerle buluşmak üzere kente geldi. Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezinde partililere hitap eden Tezcan, anayasa değişikliğinin Türkiye'ye faydası olmadığını, önce Anayasa komisyonunda sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde günlerce anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

"Evet" demenin serbest, "Hayır" demenin yasak olduğunu iddia eden Tezcan, şöyle devam etti:

"Hayır diyenlere büyük salonlar verilmiyor, küçük salonlar tahsis ediliyor. 'Hayır' diyenlere Valilik yasak getiriyor, 'Toplantı yapamazsın' diyor. 'Hayır' diyenlerin afişini asan belediyelere, valilikler 'Kaldır bu afişleri' diyor. Dün Nevşehir'deydim, bugün Yozgat'tayım. Bakıyorum, bugün bütün belediyelerin bilboardlarında Sayın Başbakan'ın afişiyle birlikte 'Evet diyoruz' afişleri var. 'Evet' demek serbest, 'Hayır' demek, OHAL şartlarında direne direne, itiraz ede ede, mücadele ede ede söylenecek bir şey. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, halkın sağduyusu, milletin feraseti hakim gelecek. Hayırlı bir sabaha uyanacağız."

"Sonuna kadar kınıyoruz"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci’nin programlarının Almanya tarafından iptalini sonuna kadar kınadıklarını aktaran Tezcan, şunları söyledi:

"Biz sadece bu yasaklamaya karşı değiliz. Biz, herkesin her yerde düşüncesini özgürce ifade edebilmesini, halka derdini rahatça, serbestçe anlatabilmesini istiyoruz. Türkiye'de de yurt dışında da 'Evet' diyenin de 'Hayır' diyenin de özgürce, serbestçe derdini anlatabilmesini istiyoruz. Referandumun amacı budur. Öyle olursa millet anlayacaktır. Şimdi Sayın Adalet Bakanı, Yozgat milletvekilidir. Kendisi Almanya'da bir toplantı yapacak. 'Evet' propagandası yapmak üzere. Yurt dışındaki vatandaşlara yasak getirildi. Sonuna kadar kınıyoruz. Sonuna kadar reddediyoruz. Yani yurt dışında bunun engellemesinden bizim memnun olmamız mümkün değil. Hollanda'da da benzeri bir yasak bir başka bakan Nihat Zeybekci için getirildi. Bunu da kabul etmiyoruz."

Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkan Deniz Baykal’ın programının iptali konusuna da değinen Tezcan, "Antalya milletvekilimiz önceki dönem genel başkanlarımızdan Sayın Deniz Baykal, yurt dışı programını iptal etti. Bu bir demokrasi dersidir. 'Sen benim ülkemin bakanının evet propagandası yapmasına müsaade etmezsen ben de oraya hayır propagandası yapmaya gelmiyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Tezcan, iktidar yetkililerinin de hükümetin bu dersi iyi okuması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Siz, valileriniz eliyle 'Hayır' broşürü dağıtan gençleri toplayıp gözaltına alırsanız, 'Hayır' afişi asanlardan kalkıp da soruşturma başlatıp afişleri kaldırtırsanız, valiler eliyle 'Hayır' toplantılarını yasaklarsınız, Almanya ve Hollanda'ya itiraz edecek yüzünüz kalmaz. Onlara benzersiniz. Nasıl oraya itiraz ediyorsak burada da aynı şekilde serbestçe propaganda yapılmasının önünü açacağız."