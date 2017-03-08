CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Anayasalar bütün toplumun güvencesidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Anayasaların bütün toplumun güvencesi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Anayasalar bütün toplumun güvencesidir. Birlikte uzlaşarak daha iyisini yapmak varken neden bu süreci düşmanca, ayrıştırılarak yaşıyoruz? Türkiye’nin ihtiyacı tek adam yönetimi ya da 'evetçiler', 'hayırcılar' diye ayrışmak değil; tek yürek olup, adaletli bir gelecek inşa etmektir."
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.