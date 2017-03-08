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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Anayasalar bütün toplumun güvencesidir

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Anayasalar bütün toplumun güvencesidir
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Anayasalar bütün toplumun güvencesidir. Birlikte uzlaşarak daha iyisini yapmak varken neden bu süreci düşmanca ayrıştırılarak yaşıyoruz?" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Anayasaların bütün toplumun güvencesi olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Anayasalar bütün toplumun güvencesidir. Birlikte uzlaşarak daha iyisini yapmak varken neden bu süreci düşmanca, ayrıştırılarak yaşıyoruz? Türkiye’nin ihtiyacı tek adam yönetimi ya da 'evetçiler', 'hayırcılar' diye ayrışmak değil; tek yürek olup, adaletli bir gelecek inşa etmektir."

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