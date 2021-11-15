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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, KKTC'nin 38. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ve bu uğurda mücadele veren tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, Cumhuriyet coşkusu yaşayan Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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