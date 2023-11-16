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CHP Genel Başkanı Özel, Denktaş ile Küçük'ün kabirlerini ziyaret etti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet yönetiminin rahat bırakılmasını ve bir an önce bu düzenlemelerin yapılmasını, müzenin açılmasını, anıt mezarın da rahmetli Cumhurbaşkanı'na yakışır bir hale gelmesini öncelikle istiyoruz.
CHP Genel Başkanı Özel, Denktaş ile Küçük'ün kabirlerini ziyaret etti

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Gönyeli'deki anıt mezarını ve Kıbrıslı Türk lider Dr. Fazıl Küçük'ün Hamitköy'deki kabrini ziyaret etti.

Özel, Denktaş'ın anıt mezarını ziyaretinde özel defteri de imzaladı.

Törenin ardından yaptığı konuşmada Denktaş'ı rahmet ve minnetle anan Özel, Denktaş'ın anıt mezarının düzenlemelerinin tamamlanmasının ve hatırasına uygun hale gelmesinin uzun süredir beklendiğini belirtti.

Özel, "Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, buradaki yerel belediyeyle işbirliği halinde sorumluluk üstlenmeye hazır ancak Türkiye'den gelen birtakım baskılarla hala alanın yıllardır belediyeye devredilmediğini, o yüzden de gerekli çalışmaların yapılamadığını ve hiç yakışmayacak şekilde anıt mezarın natamam halde tören yapmaya müsait ancak çevre düzenlemesinin natamam halde olduğunu üzülerek gördük." ifadesini kullandı.

- "Anıt mezar, Denktaş'a yakışır hale getirilmeli"

Denktaş'ın anıt mezarının bulunduğu bölgede oluşturulması planlanan müzenin de hayata geçirilmediğini, sadece özel eşyasının depolandığı bir bölümün bulunduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet yönetiminin rahat bırakılmasını ve bir an önce bu düzenlemelerin yapılmasını, müzenin açılmasını, anıt mezarın da rahmetli Cumhurbaşkanı'na yakışır bir hale gelmesini öncelikle istiyoruz. Buna, biliyoruz ki Türkiye'den gelen birtakım baskılar engel oluyor. Bu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki samimi diyaloğa ve buradaki insanların yüreklerindeki beklentiye uygun değildir. Buradan Dışişleri Bakanı'nı konuyu bir kez daha gündeme almak üzere ve gerekli inisiyatifi kullanmak üzere davet ediyoruz."

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