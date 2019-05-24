  • BIST 86.251
  • Altın 250,239
  • Dolar 6,0590
  • Euro 6,7794
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

CHP Genel Merkezi'ne gelen anketler: İmamoğlu yüzde 5 önde

»
YSK tarafından seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararının ardından CHP Genel Merkezi'ne gelen anketlere göre, İmamoğlu'nun en az 5 puan önde olduğu belirtiliyor.
CHP Genel Merkezi'ne gelen anketler: İmamoğlu yüzde 5 önde

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) şaibeli bir biçimde iptal ederek yenilenmesine kararı verdiği İstanbul seçimine ilişkin kampanya resmen başlarken, parti genel merkezine gelen ilk anketlerde Ekrem İmamoğlu’nun 5 puan önde olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik şimdilik bir anket çalışması yaptırılmazken, çeşitli kamuoyu araştırma şirketleri tarafından yapılan anket sonuçları genel merkeze gelmeye başladı. Parti yönetiminin önüne gelen ilk anket sonuçları İmamoğlu’nun henüz kampanya başlamadan yüksek bir farkla önde olduğunu gösterdi. CHP Genel Merkezi’ne gelen bir anket sonucuna göre İmamoğlu’nun 1.7 puan önde olduğu kaydediliyor. Bir başka anket sonucuna göre ise farkın 3.5 puan olduğu kaydedilirken, üçüncü bir anket sonucunda ise İmamoğlu’nun rakibinden 5 puan önde olduğu ifade ediliyor.

CHP kaynakları, henüz kampanya başlamadan gerçekleştirilen kamuoyu araştırmalarında İmamoğu’nun seçimi herhangi bir tartışmaya neden olmayacak şekilde kazanabilecek bir farka sahip olduğuna dikkat çekiyor. CHP kaynakları, kampanya döneminde İmamoğlu’nun mağduriyetinin anlatılmasıyla birlikte söz konusu farkın daha da artabileceği değerlendirmesini yapıyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Ilıcalı'nın haberine göre, CHP kaynakları seçmenin ana gündeminin ekonomi olduğuna dikkat çekerek İmamoğlu’nun kampanya kapsamında yaşadığı mağduriyetin yanı sıra seçmene ekonomi üzerinden sesleneceğine de dikkat çekti. CHP kaynakları İmamoğlu’nun kampanya boyunca İstanbullulara israf ekonomisi üzerinden sesleneceği ve kentte günlük hayatı ucuzlatacak projelerinin öne çıkarılacağına işaret ediyor.

CHP kaynakları, İstanbul seçim kampanyasında sadece Ekrem İmamoğlu’nu öne çıkaran bir sürecin işletileceğini belirtiyor. Milletvekilleri ya da parti yönetiminden hiç kimsenin kampanya boyunca öne çıkmayacağı kaydediliyor. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bir çok çalışmada geri planda kalmayı tercih ettiği, İmamoğlu’nun öne çıkması gerektiği talimatını verdiği kaydedildi. CHP’li belediye başkanları ve yaklaşık 100 milletvekilinin bir ay boyunca sahada olacağı da belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YSK gerekçeli karar: İstanbul seçimi iptalinin gerekçeleri ve muhaliflerin şerhi ne?23 Mayıs 2019 Perşembe 10:40
  • YSK Başkanı Sadi Güven'in muhalefet şerhi: Sandık başkanına itiraz edilen 754 sandığın 750'sinde AK Parti görevlisi vardı22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:02
  • İmamoğlu: Önceliğimiz yoksullukla mücadele22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:37
  • Ekrem İmamoğlu: İstanbul seferberliği demokrasi seferberliğidir21 Mayıs 2019 Salı 13:33
  • Tüketici güven endeksi son 15 yılın en düşük seviyesine indi21 Mayıs 2019 Salı 11:11
  • Akşener, Samsun'daki törene neden katılmadıklarını açıkladı: İktidar partisinin şovuydu21 Mayıs 2019 Salı 11:06
  • Radyoaktif madde satmaya çalışan Suriyeli zanlı: Ben onu yedim21 Mayıs 2019 Salı 10:51
  • "Matematik dersi almadan hiçbir öğrenci üst sınıfa geçemeyecek"20 Mayıs 2019 Pazartesi 20:50
  • AK Partili Azmi Ekinci'den olay özeleştiri! Beka ve Kürdistan lafı kaybettirdi20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:17
  • ABD'den Konya'ya gelip cinayet işledi, öldürdüğü adamdan şikayetçi oldu20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti