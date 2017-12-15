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CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin de katıldığı toplantıda İyi Parti'den 'ittifak' teklifi

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CHP, HDP ve Saadet Partisi'nin de katıldığı toplantıda İyi Parti'den 'ittifak' teklifi
"Bizim anlayışımıza göre Türkiye önce kendisini kurtarmalı, sonra başkalarına yardım etmeye çalışmalı"

İyi Parti Genel İşler Konseyi Üyesi Nuri Okutan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı toplantıda, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin "ittifak" önerisinde bulundu. 

TÜSES (Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı) ve Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Bir Arada Yaşamanın ve Barışın İmkanlarını Aramak Ortadoğu Konferansı’ bugün başladı.

Gazete Duvar'dan Barış Avşar'ın haberine göre, konferansta bir konuşma yapan İYİ Parti yöneticisi Nuri Okutan, güvenliğin sadece polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını ve ülkede yaşayan hiç kimsenin “Bunlar” denilerek dışlanamayacağını belirtti. “Hamasetle uğraşmak yerine gerçekleri görmeliyiz” diyen Okutan “Bizim anlayışımıza göre Türkiye önce kendisini kurtarmalı, sonra başkalarına yardım etmeye çalışmalı” görüşünü dile getirdi.

İçte ve dışta barışın sağlanamamasının kaynağı olarak gösterdiği AK Parti iktidarının demokratik yollarla değişmesi için cumhurbaşkanlığı seçimini işaret eden Okutan “Meral Akşener aday olmasa, anketlere göre Erdoğan ilk turda bu seçimi alacak. Bizim önerimiz her partinin kendi adayı ile seçime girmesi ve ikinci turda en çok oyu alan muhalefet adayı etrafında birleşilmesi” dedi.

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