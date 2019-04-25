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CHP ilçe başkanı öldürüldü

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Başkanı Keskinsoy'un alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı kişi tarafından silahla vurulduğu belirtildi
CHP ilçe başkanı öldürüldü

 

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı İ.K. tarafından öldürüldü.

Olay, gece geç saatlerde Oğuzeli’nde meydana geldi. CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy ile iş yerine gelen İ.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., silahını çekip Keskinsoy'a ateş etti. İlhan Keskinsoy kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İlhan Keskinsoy'un yaşamını yitirdiği saptandı.

Keskinsoy’un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gaziantep Valiliği'nin olayla ilgili paylaştığı bilgi notunda, "Oğuzeli CHP İlçe Başkanı İlhan Keskinsoy, iş yerinde ticari alacak yüzünden çıkan tartışma sonucu İ.K. tarafından öldürülmüş olup, olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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