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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu başörtülü fotomontaja yanıt verdi: Yakışmış

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, photoshop programı kullanılarak başörtülü yapıldığı fotoğrafa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, bu fotoğrafla aslında başörtülü kadınların aşağılandığını dile getirdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu başörtülü fotomontaja yanıt verdi: Yakışmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, photoshop programı kullanılarak başörtülü yapıldığı fotoğrafa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, bu fotoğrafla aslında başörtülü kadınların aşağılandığını dile getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu başörtülü fotomontaja yanıt verdi: Yakışmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, photoshop programı kullanılarak başörtülü yapıldığı fotoğrafa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, bu fotoğrafla aslında başörtülü kadınların aşağılandığını dile getirdi.

Kaftancıoğlu paylaşımında, "Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında. Ve siyasi rant uğruna hiçbir kadını aşağılamaya hakkınız yok.Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle,her renge saygı duymak zorundasınız. 
Yakışmış:)" ifadesini kullandı.

Fotoğrafın orjinali bir Arap alışveriş sitesine ait. 

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