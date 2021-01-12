CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, kendisini militan olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu ve manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin eylemlerine katılan Kaftancıoğlu için "Bu işin içinde olanlar terörist. İstanbul İl Başkanı orada, o zaten bir DHKP-C militanıdır" demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter üzerinden bir açıklama yaparak ‘’Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır’’ yönünde bir paylaşımda bulunmuştu.

CHP'den yapılan açıklamada, Kaftancıoğlu'nun "İstanbul Anadolu Asliye Hukuk mahkemesinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 1milyon 1 TL manevi tazminat davası ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 1 milyon TL manevi tazminat davası" açtığı belirtilerek Erdoğan ve Soylu hakkında "hakaret", "görevi kötüye kullanma" "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs", "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" "suçlarını işledikleri için iddianame tanzim edilmesi ve kamu davası açılması hususlarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi" verildiği belirtildi.

Kaftancıoğlu, kazanacağı tazminatları "bir kuruşuna bile dokunmadan İstanbul’da küçük çocuğu olan, evine ekmek götürmekte zorlanan iktidarın fakirleştirdiği ihtiyacı olan ailelerle paylaşacağını" belirtti.

Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili olarak, CHP'nin İstanbul’da önemli bir seçim başarısı elde ettiğini belirterek "Bu başarıyı bir türlü hazmedemeyen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, CHP İstanbul İl Başkanı olduğum andan itibaren sürekli ve sistematik saldırı altında, asılsız suçlamalara, dayanaksız/delilsiz ceza davalarına ve hakaretlere maruz kalmaktayım" demiş ve "DHKP-C militanı olduğum savsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır" ifadesini kullanmıştı.