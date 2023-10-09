  • BIST 8464.93
  • Altın 1618.336
  • Dolar 27.5609
  • Euro 29.0315
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABM: Gazze’de 123.000'den fazla Filistinli yerinden edildi

CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi, değişimciler kazandı

»
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan İstanbul İl Kongresi yapıldı. 652 geçerli oyun 342'sini alan Özgür Çelik, CHP'nin yeni il başkanı oldu.
CHP İstanbul İl Başkanlığına Özgür Çelik seçildi, değişimciler kazandı

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

Özgür Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildi.

Kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeli: Artık 'Kıbrıs Devleti' demek gerekir03 Ekim 2023 Salı 11:32
  • Zeytinburnu'nda istinat duvarı araçların üzerinde çöktü02 Ekim 2023 Pazartesi 10:55
  • TBMM'nin açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı: Canlı bomba kendini patlattı01 Ekim 2023 Pazar 15:08
  • Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 35 yaralı30 Eylül 2023 Cumartesi 10:30
  • Altın Portakal Film Festivali iptal edildi: Kanun Hükmü belgeseli neden tartışma yarattı?30 Eylül 2023 Cumartesi 09:15
  • Yargıtay’ın Gezi Parkı davası kararı Can Atalay’ın milletvekilliğini nasıl etkileyebilir?29 Eylül 2023 Cuma 20:51
  • Çanakkale'de AK Parti'nin seçim ofisine taşlı saldırı29 Eylül 2023 Cuma 12:54
  • TEKNOFEST İzmir'de üçüncü gün29 Eylül 2023 Cuma 12:24
  • ALES başvuruları başladı29 Eylül 2023 Cuma 10:36
  • İstanbul'da sağanak etkili oldu28 Eylül 2023 Perşembe 15:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti