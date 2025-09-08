CHP İstanbul il binası polis çemberinde | Milletvekillerinin yağmur altında bekleyişi sürüyor

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin görevden uzaklaştırılarak yerine kayyım olarak atadığı Gürsel Tekin’in pazartesi günü (bugün) binaya gideceğini açıklaması üzerine, gençlik kollarınca toplanma çağrısı yapıldı. İstanbul Valiliği 4 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı getirerek, çevik kuvvet dün gece il binasını bariyerlerle çevirdi. CHP lideri Özgür Özel'in "bütün CHP’lileri İstanbul’daki baba ocağına" davetiyle milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar il başkanlığına gitti. Binaya sokulmayan partililer polis bariyerlerini güçlükle aştı. Polisin gidiş yollarını kapadığı il binası önünde gece boyunca süren bekleyiş, yağmur altında sabah saatlerinde de devam ediyor.

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na atanan heyetin başındaki Gürsel Tekin'in bugün geçici kurul üyeleri ile CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gitmesi bekleniyor.

İl binası önündeki cadde, yaklaşık 50 metrelik açıklıklarla polis tarafından barikatlarla kapatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ankara ve çevrelerindeki illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Vatandaşlarla birlikte CHP milletvekilleri dün geceden bu yana zaman zaman yağan yağmurun altında nöbet tutuyor.

CHP’li Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından il binası önünde canlı yayın açtı. Milletvekilleri bu yayında il binası önündeki son durumu aktardı:

Deniz Yavuzyılmaz: İçeriye izinsiz giren sivil polisleri dışarıya çıkarıyoruz

Deniz Yavuzyılmaz, “Sivil polis olarak bu gibi müdahalelerde bulunarak buradaki kitleyi harekete geçirmeye çalışıyor. Biz de burada şu ana kadar mücadele etmek için soğukkanlı bir şekilde nöbetimizi sürdürüyoruz. Aynı şekilde içeride tespit edilen sivil polisler dışarıya davet ediliyorlar. İçeriye izinsiz giren sivil polisleri dışarıya çıkarıyoruz. Bu provokasyonlara gelmeyeceğiz” dedi.