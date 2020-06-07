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CHP: İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılmalı

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CHP: İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılmalı
CHP: İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Koronavirüs salgının ardından uygulamaya koyulan kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının bitiş tarihi itibarıyla 3 ay daha uzatılması gerektiğini söyledi.

Pandemi krizinin yarattığı ekonomik sorunların, ülkede en çok ücretli çalışanları etkilediğini belirten CHP'li Ağbaba mart ayından bugüne kadar en az 4,5 milyon çalışanın gelir kaybına uğradığını söyledi.

Ağbaba, hükümetin bu süreçte 4,5 milyon çalışana 6 milyar lira gelir desteği sağlarken 5,5 milyon haneye de toplam 5,5 milyar lira gelir desteğinde bulunduğunu aktardı.

Ağbaba, çalışanlara ve hiçbir geliri olmayan yoksul hanelere ödenen nakdi ücret desteğinin sadece 11,5 milyar lira ile sınırlı kaldığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Yılbaşında yüzde 15 artarak net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretin alım gücü, yılın yarısına gelmeden düşmüş, temel gıda ve besin maddelerinde yaşanan artış salgın döneminde çalışanların mutfağındaki yangını daha fazla artırmıştır. Hükümetin bu süreçte milyonlarca çalışanın gelirini, işini ve sağlığını koruma altına alması, çalışanlara daha fazla ekonomik destekte bulunması gerekmektedir. 17 Temmuz itibarıyla işten çıkarma yasakları ve kısa çalışma ödeneği süresi dolmaktadır. Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının bitiş tarihi itibarıyla 3 ay daha uzatılması gerekmektedir."

"Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi hiçbir şarta bağlı olmamalı"

"Ücretsiz izne çıkartılan işçilere bu süreçte aylık 2 bin 324 lira asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmalıdır.  Faaliyetleri bu süreçte durdurulan iş yerlerinde çalışan işçilerin gelir kayıpları devlet tarafından İşsizlik Sigorta Fonu'ndan karşılanmalıdır. İşsizlik Sigorta Fonu sadece çalışanlar için tahsis edilmelidir. İşverenlere veya kamu bankalarına teşvik olarak kullanılmasının önüne geçilmelidir. Düzensiz ve keyfi olarak yapılan sosyal yardımlar yerine tüm yurttaşların geçimini sağlaması için aile sigortası uygulaması hayata geçirilmelidir. Asgari ücret tespit komisyonu 2020 yılı için ikinci kez toplanmalı, asgari ücret tekrar belirlenmelidir. Gelir kaybı yaşayan yurttaşların kira, fatura ve kredi borçları hükümet tarafından gelir kaybı süresince karşılanmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Covid-19'un 'iş kazası' statüsünden çıkarılmasına yönelik genelge iptal edilmeli, Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalı, çalışanlar adına neden olabilecek hak kayıplarının önüne geçilmelidir."

 

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