CHP İzmir Milletvekili Bakan’dan yangın açıklaması: Çok büyük bir koordinasyon eksikliği var

Bir basın açıklaması yayımlayan Bakan, “Çeşitli kentlerden gelen araçlar var, yol bilmiyor iz bilmiyor, nereye nasıl gideceklerini ne yapacaklarını köylüye soruyorlar. Arazöz yangının yanında su sıkmıyor, vatandaş ‘neden sıkmıyorsun’ diyor, ‘amirimden talimat almadım’ diyor… Mazotları yok, mazot takviyesi yapabilecekleri tanker yok, araçlar yangın bölgesini terk edip taa Gaziemir’e mazot almaya gidiyor. Diğer kentlerden gelen ekiplerin yemeği yok… Koordinasyon hiç yok! Tüm bunları sabaha kadar bizzat yaşayarak gördük” ifadelerini kullandı.

Geçmişte yangınlara müdahale için askerlerin de kullanıldığını fakat bu sefer sahada askeri birlikleri göremediğini belirten Bakan, yangın uçaklarının da kullanılmadığını söyledi:

“Eğer dün tek bir uçak dahi olsaydı Çatalca köyünün zeytinlikleri yanmayacaktı, o bölgede soğutma yapmadılar. Efemçukuru gibi bir bölgede bağ bahçe kalmadı. İnanılmaz bir zarar var.”