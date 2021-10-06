CHP İzmir Milletvekili Purçu: Bir konser iptal edilmesin diye 21 kişi yok yere mağdur edildi

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Bülent Ersoy’un orkestrasında yer alan ve konser için gittikleri KKTC’ye sahte PCR testi ile girdikleri gerekçesiyle tutuklanıp, hapis cezasına çarptırılan müzisyenlerin durumunu TBMM gündemine taşıdı.

KKTC’ye sahte PCR testi ile girdikleri gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan 21 müzisyenle ilgili İzmir’de basın açıklaması yapan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, “Sahte evrak düzenleyen hastane personeli hakkında işlem yapılmazken, müzisyenler ceza aldı. Pasaport kontrolünde PCR testlerinin sahte olduğu fark edilmesine rağmen müzisyenlerin KKTC’ye girmelerine niye verildi? Bir konser iptal edilmesin diye 21 kişi yok yere mağdur edildi. Asıl sorumlular hakkında işlem yapılmadığı ortadadır” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Bülent Ersoy’un orkestrasında yer alan ve konser için gittikleri KKTC’ye sahte PCR testi ile girdikleri gerekçesiyle tutuklanıp, hapis cezasına çarptırılan müzisyenlerin durumunu TBMM gündemine taşıdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi hazırlayan Purçu, şu soruları yöneltti:

“Bu talimat hangi yetkili makam tarafından verilmiş, kim bu talimatın verilmesini istemiştir?

Şu anda tutuklu olan 21 müzisyenin zaten Kıbrıs’a gitmeden önce aşı kartları varmış. Hali hazırda aşı kartı olan müzisyenlerimizin ellerine; KKTC’deki pasaport kontrolünün hemen öncesinde sanatçı Bülent Ersoy hanımefendinin menajeri Haluk Şentürk neden sahte PCR testlerini tutuşturmuştur?

Sahte evrak düzenlettirmenin suç olduğu hepimizce malumdur. Ancak bu kişilerden bu suçu kabul etmeleri istenip, avukat isteme haklarını engellemek suç değil midir? Ayrıca Kıbrıs hükümeti tarafından Bülent Ersoy ve menajeri Haluk beyin ifadeleri alınmış mıdır?

Sahte evrak düzenleyen hastane personeli hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Müzisyen vatandaşlarımız ceza alırken sahte evrakı düzenleyenler neden ceza almadı?”

BELGELERİ DÜZENLEYENLER SERBEST BIRAKILDI

Purçu, ayrıca İzmir’de; Sahne Çalışanları Derneği temsilcileriyle birlikte Roman yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Tepecik semtinde basın açıklaması yaptı.

Orkestra ekibinin 28 Temmuz’daki konser sonrası gözaltına alınıp, 30 Eylül’de tutuklandığını belirten Purçu; aralarında İzmir’den Roman yurttaşların da yer aldığı 21 kişilik orkestra üyelerinin 25 gün, orkestra şefinin ise 45 gün hapis cezasına çarptırıldığını anımsattı.

Sahte PCR belgelerini düzenleyen KKTC vatandaşı otel yöneticilerinin, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakıldığını söyleyen Purçu, şöyle konuştu:

“Müzisyenler yaklaşık 1 ay boyunca gözetim altında tutulduktan sonra tutuklandı. İlgili olayda, sahte PCR belgelerini düzenleyen KKTC vatandaşı otel yöneticilerinin, hastane yetkilisi ve doktorların serbest bırakıldığı bilinmektedir. Bu kişilerin ifadelerinin alınıp alınmadığı meçhuldür. Ayrıca, söz konusu 21 sahte PCR testinin KKTC’de konser tarihi olan 28 Ağustos’tan 3 gün öncesinde düzenlendiği bilgisine ulaşılmıştır. KKTC’de yapılan pasaport kontrolünde bu kişiler için, Kıbrıs’a henüz girmeden 3 gün öncesine ait sahte PCR testi düzenlendiği fark edilmiş. Buna rağmen Kıbrıs’a girmelerine izin verilmiş. Bir konser iptal edilmesin diye 21 kişi yok yere mağdur edildi. Asıl sorumlular hakkında işlem yapılmadığı ortadadır.”