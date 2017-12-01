CHP Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgeleri basına dağıttı

CHP Parti Sözcüsü Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akrabalarının yurt dışına para transferi yaptığını kanıtladığı iddia edilen belgeleri basınla paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hafta başında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile fertleri ve yakınlarının yurt dışına para transfer ettiğine dair gündeme getirdiği iddialara dair belgeleri basın ile paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’ın Cuma günü düzenlediği basın toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Salı günkü meclis grup toplantısında ortaya attığı iddiaların orijinal belgeleri olduğunu söylediği belgelerin fotokopilerini basın mensuplarına dağıttı.

Tezcan, bir kutunun içerisinden çıkarttığı para transferlerinin banka dekontları ile SWIFT mesajlarının orijinallerini savcılığa da vereceklerini ifade etti.

Belgeler ile ilgili açıklama yapan Tezcan, yurt dışına gönderilen paraların ya vergi kaçırma ya da kara para aklama amaçlı yapılacağını söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünde CHP grubuna hitap ederken Erdoğan’ın oğlunun ve akrabalarının da içinde yer aldığı yakınlarının 2011 senesinde Man Adası’nda kurulmuş olan Bellway isimli bir şirkete milyonlarca dolar para aktardığını ve elinde bu transferlerin orijinal dokümanları olduğunu söylemişti.

Bu iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na iddialarını ispat etmesi yönünde bir çağrıda bulunmuş, Erdoğan’ın avukatı da Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı belgelerin sahte olduğunu savunmuştu.

Erdoğan Perşembe günü yaptığı konuşmada CHP için "ana ihanet partisi" ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu için "Bu hamlesinin bedelini ödeyecek” demişti.

Meclisteki araştırma önergesi reddedildi

CHP'nin TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınlarının yurtdışındaki şirketlerle olan para hareketlerinin incelenmesi amacıyla bir komisyonun kurulmasını talep ettiği önergesi ise Perşembe günü mecliste AKP'lilerin oylarıyla reddedildi.

CHP ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri önergeye "kabul” oyu verirken, AKP milletvekilleri "ret” oyu verdi ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri de çekimser kaldı.

Önergenin reddedilmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “O belgeleri elimizde tutacak değiliz. Yarından tezi yok, partimizin sözcüsü bir toplantıyla belgelerin tamamına aleniyet kazandıracak, kamuoyuyla paylaşacak” dedi.