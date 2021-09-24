CHP: Kürt sorunu var, ortada bir gerçeklik var, bu görmezden gelinerek siyaset yürütülemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP liderinin Kürt sorunu çözümü için HDP’yi işaret etmesiyle başlayan tartışmalara ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu tartışmalarla ilgili dün yaptığı açıklamada, “Yok Kürt sorununu çözmektir, yok şudur, yok budur… Türkiye’de böyle bir sorun yok” demişti. Salıcı, “Kürt sorunu var. Ortada bir gerçeklik var. Bu görmezden gelinerek siyaset yürütülemez” dedi.

“Kürt sorununun olduğunu söyleyen, yüzde 10’un üzerinde oy alan siyasi partiyi nereye koyacağız?”

Hürriyet yazarı Hande Fırat’a konuşan Salıcı, “Türkiye’de insanların kanun önünde eşitliğini fiiliyatta net bir şekilde sağlamak gerekiyor. Türkiye’nin toplumsal huzura kavuşması gerekiyor, barış ortamının sağlanması gerekiyor. Türkiye’de terörün bitmesi gerekiyor. Tüm bunların sivil, demokratik yöntemlerle parlamento zemininde ve Türkiye’nin bütünlüğüne, üniter yapısına zarar vermeyecek yöntemle yapılması gerekiyor” diyen Salıcı, “Kürt sorunu yoktur” diyenlere şöyle dedi:

“Peki o zaman Kürt sorununun olduğunu söyleyen, bunu siyasetinde önemli bir aks olarak gören ve yüzde 10’un üzerinde oy alan siyasi partiyi nereye koyacağız? Kürt sorununu sadece Kürtlerin sorunu olarak görmüyoruz, tüm Türkiye’nin sorunu olarak görüyoruz.”

HDP'ye kapatma davası

Sorunun tek başına güvenlik politikalarıyla çözülemeyeceğine dikkat çeken Salıcı, “Bu denenmemiş bir yöntem değil. Cumhur İttifakı denenmiş ve başarısız olmuş yöntemi tekrar deniyor” dedi. Süreçte HDP’nin kapatılmasına ihtimal vermediklerini söyleyen Oğuz Kaan Salıcı, AKP’nin ve AKP’nin geldiği siyasi hareketin geçmişte kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, “Bu kadroların böyle bir hataya düşeceği kanaatinde değiliz. Bu kendilerinin siyasi duruşunu da sorgulatır hale getirir” diye konuştu.

"HDP ile görüntü vermeme" eleştirilerine yanıt

“CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın gerçekleştirdikleri görüşme sonrası birlikte görüntü vermekten kaçındıkları” doğrultusundaki eleştirilere de yanıt veren Salıcı, “Biz yürüdüğümüz yolun doğru olduğu kanaatindeyiz. Biz Millet İttifakı’nın çerçevesiyle yürüyoruz. HDP Eş Başkanı, ‘Bizim bir ittifakın içinde olmak gibi bir derdimiz yok’ açıklamasını birçok kez yaptı. Biz bunlarla meşgul olmadan, Türkiye’nin temel meselesi konusunda CHP’nin ne yapacağını anlatmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

HDP'nin eş genel başkanlarından Sancar ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun şubat ayında gerçekleştirdiği görüşme sonra basın açıklamalarını ayrı ayrı yapmışlardı. CHP lideriyle ortak basın açıklaması yapılmaması, "Ana muhalefet HDP ile görüntü vermek istemiyor" eleştirilerine sebep olmuştu.

Salıcı son olarak, “Biz terörle herkesin arasına mesafe koyması gerektiği kanaatindeyiz. Bununla ilgili bizim duruşumuz çok açık ve net” dedi.